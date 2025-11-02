ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ 2 ปมลงมือสังหารโหด เผย ไม่ใช่เรื่องการเมือง ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีทันที

วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี โพสต์ภาพคดีฆาตกรรม 2 สามีภรรยา จากกรณีพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ค่ำวันที่ 1 พ.ย.68 พบผู้เสียชีวิตสูงอายุ 2 ราย เป็นหญิง 1 ราย ชาย 1 ราย ภายในบ้านพัก ใกล้วัดสันทรีย์ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

พบหญิงสูงอายุนอนคว่ำหน้าบริเวณหน้าประตูห้องน้ำ ใกล้ ๆ กัน หน้าห้องนอนพบศพชายสูงวัยนอนตะแคงอีก 1 ราย และพบเด็กชายราว 9 เดือนร้องไห้จ้าตกใจกับเหตุการณ์ ล่าสุดชุดสืบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี สามารถจับกุมมือปืนที่สังหารบุคคลทั้ง 2 ได้แล้ว เป็นคู่เขยกับชายคนตาย พร้อมระบุข้อความว่า

เวลา 21.00 น. นายสุชาติ บุญสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ กำนันตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุฆาตกรรมภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 65 ปี อาชีพนายทหารพ้นราชการ และหญิง 1 รายซึ่งเป็นภรรยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในบริเวณที่เกิดเหตุ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ต่อมาเวลา 10.55 น. พ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามสอบสวนผู้เกี่ยวข้องและติดตามจากกล้องวงจรปิดในบ้านพัก ทราบต่อมาผู้ต้องหาคือ นายสมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง

ให้การรับสารภาพ โดยคดีที่เกิดไม่ใช่เรื่องการเมือง เป็นเรื่องของภายในครอบครัว เพียงแต่คนก่อเหตุมีตำแหน่งเป็นรองนายกฯเท่านั้น ทั้งคู่กรณีเป็นคู่เขยกัน สาเหตุคนก่อเหตุให้การว่าต้อง ดูแลแม่ยายติดเตียงเพียงฝ่ายเดียว และเรื่องจ้างทำฝ้าเพดานที่ผู้ตายรับเหมาทำบ้านก็ไม่แล้วเสร็จสักที จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว

พร้อมกันนี้เพจงานสืบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้โพสต์คลิปการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาประกอบคำรับสารภาพ และขณะนำไปตรวจค้นอาวุธปืนขนาด .38 ของกลางของผู้ต้องหาที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านพัก พร้อมระบุข้อความว่า ตีเนียนเป็นคนให้ปากคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบพิรุธ จนรวบรวมหลักฐานมาจับกุมผู้ต้องหาได้ในที่สุด

