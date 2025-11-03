ผัวเมาอาละวาด คว้าเก้าอี้ฟาดเมียไม่ยั้ง ก่อนถูกมีดปอกผลไม้กระหน่ำแทงสวนดับคาห้องครัว ฝ่ายหญิงช็อกนั่งร่ำไห้ข้างศพ เผย สุดทนเลยบันดาลโทสะ
วันที่ 3 พ.ย.2568 พ.ต.ท.ชัยณรงค์ น้อยวรรณ สารวัตร(สอบสวน) สภ.เนินสง่า เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 19.45 น.ของวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิต ที่บ้านหลังหนึ่ง ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์โรงพยาบาลเนินสง่า และหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ภายในห้องครัวพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายธีระทัศน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี สภาพศพนอนจมกองเลือด ถูกมีดแทงเข้าที่หลังและลำคอ สวมเสื้อสีน้ำเงิน กางเกงขาสั้น ใกล้กันพบมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดตกอยู่ และเก้าอี้พลาสติกแตกหักพังเสียหาย
ส่วนผู้ก่อเหตุยังอยู่ในที่เกิดเหตุ ไม่หลบหนีไปไหน ทราบชื่อ นางอมรรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ภรรยาของผู้ตาย นั่งอยู่ข้างศพในอาการตกใจและร้องไห้ตลอดเวลา
นางอมรรัตน์ ให้การทั้งน้ำตาว่า ตนอยู่กินกับสามีมาหลายปี ก่อนหน้านี้สามีไปทำงานต่างประเทศ เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ 3-4 เดือน หลังกลับมาเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันบ่อย โดยเฉพาะเวลาสามีดื่มสุรา มักจะเมาแล้วหาเรื่องด่าทอและทำร้ายร่างกายตนอยู่เสมอ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็น สามีอยู่ในอาการเมาหนักและเข้ามามีปากเสียงกันอีก ก่อนคว้าเก้าอี้ฟาดใส่ตนด้วยความโมโห ด้วยความกลัวและบันดาลโทสะ จึงคว้ามีดปอกผลไม้ที่อยู่ใกล้มือแทงสวนกลับหลายครั้งจนสามีล้มแน่นิ่งและเสียชีวิต
ด้าน พ.ต.ท.ชัยณรงค์ หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ ได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บรายละเอียดของพยานหลักฐานทั้งหมด ก่อนส่งศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาล และควบคุมตัวภรรยาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เนินสง่า พร้อมประสานญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป