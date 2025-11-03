ราชบุรี แม่ค้าโพธาราม ยอมรับ กระทงอาหารปลาแฟนซี คาดยอดขายลดลง เหตุสีสันฉูดฉาด ซ้ำหลายหน่วยงานงดจัดงานรื่นเริง เทศกาลลอยกระทง ยันไม่มีปัญหา-เล็งหาลู่ทางขายใหม่
3 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบ น.ส.รวิวรรณ ชิดเครือ อายุ 32 ปี ชาว ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งมีอาชีพทำกระทงอาหารปลาแฟนซี เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้มานานกว่า 5 ปี เพื่อสำรวจสถานการณ์การค้าขายก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทง วันที่ 5 พ.ย. 68
เมื่อไปถึง พบกับกระทงอาหารปลาแฟนซีหลากหลายรูปแบบ มากกว่า 100 ใบ ที่ถูกปั้นอย่างประณีตและมีสีสันสวยงาม ซึ่งต้องใช้ความสามารถ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์
แต่ที่สะดุดตาที่สุดจะเป็น กระทง “พระพิฆเนศ องค์ปฐมแห่งความสำเร็จ ปางประทานพร” ขนาดใหญ่ นั่งประทับอยู่บนดอกบัวสีชมพู ด้านหน้ามีธูปมงคลเลข 396
น.ส.รวิวรรณ ต้องใช้เวลาทำอย่างประณีตเกือบ 2 วัน โดยส่วนที่ละเอียดและยากที่สุดคือการปั้นช่วงลำตัว งวง และหลัง ที่ต้องมีความอวบอิ่ม เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการเก็บรายละเอียดใบหน้าให้เรียบเนียน
น.ส.รวิวรรณ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ตนสนใจงานฝีมือ และในช่วงเทศกาลลอยกระทงได้พบเห็นกระทงอาหารปลาตามตลาด ซึ่งมีสีสันสวยงาม ใช้วัสดุจากแป้งข้าวโพดที่หาได้ง่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้มองเห็นโอกาส ในการต่อยอดสร้างรายได้ จึงตัดสินใจซื้ออาหารปลามาทดลองทำ และใส่จินตนาการลงไป
สำหรับรูปแบบกระทงในปีนี้ เน้นความสดใส และตามกระแสความนิยมของเด็กๆ อาทิ กระทงเป็ดน้อย กระทงหมีพู กระทงหมีเนย กระทงเต่า และกระทงยีราฟ และที่สำคัญที่สุด กระทงทุกใบไม่ว่า จะขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถลอยน้ำได้ 100% โดยราคาจำหน่ายมีทั้งในรูปแบบขายส่ง เริ่มต้นที่กระทงละ 35 – 600 บาท และแบบขายปลีกราคาเริ่มต้นที่ 40 บาทขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้งดจัดงานรื่นเริง เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดประกาศงดจัดงานลอยกระทง
น.ส.รวิวรรณ ยอมรับว่า ส่วนตัวแล้วพร้อมให้ความร่วมมือ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มที่ แต่ก็มีความกังวลอยู่บ้าง เนื่องจากตนได้นำเงินจำนวน 2,500 บาท ไปลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์มาจัดทำกระทงไว้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ประกอบกับ กระทงที่ทำขึ้นมีสีสันค่อนข้างฉูดฉาด จึงเกรงว่า อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ และยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ทั้งนี้ หากกระทงที่ทำขึ้นในปีนี้จำหน่ายไม่หมด ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากกระทงทำจากวัสดุอาหารปลาที่ดี สามารถเก็บรักษาไว้จำหน่ายต่อในปีถัดไปได้ ซึ่งปัจจุบันตนยังคงสามารถขายกระทงและวัสดุบางส่วนให้กับโรงเรียน ที่ยังคงจัดกิจกรรมประเพณี รวมถึงลูกค้าประจำ และร้านค้าที่รับไปจำหน่ายต่อ ทำให้ยังพอมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวได้