ทลายแก๊ง “นางฟ้าจำแลง-โมเดลลิ่งเถื่อน” ลวงนักเรียนมัธยมหน้าตาดีขายบริการ

ทลายแก๊ง “นางฟ้าจำแลง-โมเดลลิ่งเถื่อน” รวบ 11 ผู้ต้องหา ลวงเด็กสาวนักเรียนมัธยมหน้าตาดี ทำงานพาร์ทไทม์ หารายได้ช่วยครอบครัว ก่อนถูกชักจูงมาขายบริการ
วันที่ 3 พ.ย.2568 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.วรพล เลิศวิระยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ปคม. พ.ต.ต.ณรงเวทย์ จิวเดช สว.กก.2 บก.ปคม. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายแห่งทั่วประเทศ จับกุม นายวีระพล (สงวนนามสกุล) หรือ โมหนุ่ย อายุ 49 ปี น.ส.ณัฐริกา (สงวนนามสกุล) หรือ โมหมวย อายุ 28 ปี พร้อมพวกอีก 9 คน
ข้อหา ”สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์, โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ,เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้กระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ฯ ,ร่วมกันพรากผู้เยาว์ และร่วมกันชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ “
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนพบกลุ่มไลน์ลับ ที่มีการเสนอขายบริการทางเพศหญิงสาว และเด็กนักเรียนหญิง อยู่ในหลายกลุ่มไลน์ลับโดยผู้ที่ต้องการจะเข้ากลุ่มต้องเสียเงินค่านมาสมาชิก มีการแบ่งระดับกลุ่มตามเรทราคาค่าซื้อบริการทางเพศ ตั้งแต่ราคา 1,500–20,000 บาท
ซึ่งภายในกลุ่มจะมีภาพหญิงสาว และเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนจำนวนมาก พร้อมอธิบายรายละเอียด ชื่อ-สัดส่วน และชื่อโรงเรียนของเด็กหญิงด้วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อบริการทางเพศ โดยพบมีภาพเด็กหญิงวัยนักเรียนมัธยมอีกหลายสิบคน
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำภาพเด็กผู้หญิงกลุ่มขายบริการ ไปพิสูจน์ทราบ จนพบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเชิญตัวเด็ก มีอายุตั้งแต่ 16-17 ปีถึง 9 คนมาสอบถามรายละเอียด
จนทราบว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้เข้าไปหางานพาร์ทไทม์ เพื่อหารายได้พิเศษ หวังช่วยเหลือพ่อแม่ตามสื่อออนไลน์ จนไปพบกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่ง ชักชวนให้ไปทำงานถ่ายแบบรีวิวสินค้า ถ่ายโฆษณา หรือทำงาน PR
ภายหลังจากนั้นก็จะตีสนิทจนเด็กเกิดความไว้วางใจ พูดจาหว่านล้อมว่ามีงานที่สบายและหาเงินได้ง่ายกว่า คืองานขายบริการทางเพศ จนชักจูงเด็กสาวเข้าสู่วังวนของการขายบริการทางเพศ และการเสนอให้ถูกเลี้ยงดู
ซึ่งผู้ต้องหาแต่ละคนจะมีพฤติการณ์ที่แตกต่างกันไป คือ น.ส.ณัฐริกา หรือโมหมวย จะโพสต์ในแอป ประกาศรับสมัครงานพาร์ทไทม์ คอยหาเด็กนักเรียนหญิงสาวมัธยมหน้าตาดีในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ให้มาทำงาน PR ร้านอาหาร จากนั้นจะพูดจาหว่านล้อม ชักชวนให้เด็กสาวไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่ตนหามา หรือส่งต่อเด็กหญิงไปขายบริการทางเพศผ่านโมเดลลิ่ง อื่นๆต่อ
ส่วน นายวีระพล หรือโมหนุ่ย จะอ้างตัวเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแห่งหนึ่ง จะโพสต์ในกลุ่มเว็บบอร์ด ประกาศรับสมัครงาน หาเด็กนักเรียนหญิงสาวมัธยมหน้าตาดีในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ให้มาทำงานถ่ายแบบรีวิวสินค้า หรือถ่ายโฆษณาสินค้า จากนั้นจะพูดจาหว่านล้อมขอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวโดยอ้างว่าต้องเช็ครูปร่างก่อน แล้วให้เด็กสาวไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่ตนเองหามา หรือส่งต่อเด็กหญิงไปขายบริการทางเพศผ่านโมเดลลิ่งอื่นๆต่อไป
สำหรับผู้ต้องหาคนอื่นๆ ก็จะตั้งตัวเองเป็นโมเดลลิ่งคอยหาลูกค้ามาซื้อบริการ ตั้งกลุ่มไลน์ลับนำภาพของเด็กหญิงมาจัดเรียงเป็นอัลบั้ม บอกชื่อ สัดส่วน โรงเรียนของเด็กแต่ละคน ให้ผู้ที่ต้องการซื้อเลือกและตกลงชื้อขายบริการ ราคาอยู่ที่ครั้งละ 20,000–30,000 บาท โดยแบ่งเงินให้เด็ก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือกลุ่มผู้ต้องหาจะนำมาแบ่งกันตามสัดส่วนที่ตกลงไว้
สอบสวน น.ส.ณัฐริกา และนายวีระพลให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือให้การยอมรับว่าเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวให้มีการขายบริการทางเพศจริง แต่ผู้ต้องหาบางคนยังปฏิเสธว่าไม่ทราบอายุของเด็กหญิงเหล่านั้น จึงส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน กก2 .บก.ปคม. ดำเนินคดี