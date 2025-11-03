จับแล้ว บังเอ็น ฆาตกรโหด ยิง พ่อ-ลูก 1 ขวบเสียชีวิต เมียสาหัส ประวัติเหี้ยมเพิ่งพ้นคุกฆ่าคน

จับแล้ว บังเอ็น ฆาตกรโหด ยิงเพื่อนบ้าน พ่อ-ลูก 1 ขวบเสียชีวิต เมียสาหัส ที่เกาะลันตา หลังหนีมา 4 เดือน เผยปมเหตุทะเลาะเรื่อง นกขุนทอง-วัว ประวัติเหี้ยมเพิ่งพ้นคุกฆ่าคน
วันที่ 3 พ.ย.2568 เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนภาค 8 และตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่ ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ นำกำลังเข้าจับกุมตัว นายวิวัฒน์ (สงวนนามสกุล) หรือ บังเอ็น อายุ 41 ปี เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกระบี่
ขณะหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในคอกแพะภายในสวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่ หมู่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ พร้อมของกลางอาวุธปืนยาว ไทยประดิษฐ์ ขนาด .22 1 กระบอก กระสุน10 นัด กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 16 นัด ยาบ้า 14 เม็ด อาวุธปืนสั้นลูกซองไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก กระสุน 6 นัด
หลังเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2568 ที่ผ่านมา ในชุมชนหมู่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นายวิวัฒน์ ก่อเหตุใช้ปืนขนาด 9 มม.ยิงใส่ นายอภิวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ด.ญ.ณิชาริญ (สงวนนามสกุล) อายุ 1 ขวบ เสียชีวิต ส่วน น.ส.สุดารัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ภรรยาคนตาย บาดเจ็บสาหัส ขณะที่ทั้ง 3 คนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ในบ้าน
โดยครั้งแรกยิงใส่ 3 นัด ก่อนที่จะเดินออกจากบ้าน กลับเข้าไปยิงใส่อีกชุด รวม 8 นัด ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป สาเหตุมาจากเรื่องทะเลาะกัน เรื่องวัว และ นกขุนทองของมือยิงที่หลุดจากกรงแล้วมีคนจับได้นำมาขายให้กับคนตาย โดยผู้ก่อเหตุมาขอคืน จนมีปากเสียงกันก่อนที่จะมาก่อเหตุดังกล่าว
ผู้ต้องหาหลบหนี มาได้ 4 เดือน เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า หลบหนี มาอาศัยกับญาติในพื้นที่ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จึงนำกำลังเข้าปิดล้อม จับกุมตัวได้ ในที่สุด ตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหารายนี้ ถูกจำคุก มา 3 ครั้ง คคียาเสพติด 2 ครั้งและ พ้นโทษมาได้ประมาณ 1 ปี จากคดี ฆ่าผู้อื่น ที่ จ.พังงา เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะลันตา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป