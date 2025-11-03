จับ 2 สาว กลับจากลาว ลอบขนเฮโรอีน 20 กิโลกรัม ซุกกระเป๋าเดินทางเข้าไทย ตบตาเจ้าหน้าที่ เผยโดยสารมากับแท็กซี่ สุดท้ายเจอรวบคาด่านศุลกากรหนองคาย

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) อำนวยการให้ กกล.สุรศักดิ์มนตรี/สกัดกั้นฯ ตอนบน/ บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ด่านศุลกากรหนองคาย จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ทราบชื่อต่อมา น.ส.เรืองรอง ชาว อ.บ่อไร่ จ.ตราด พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวนประมาณ 10 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ

โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 คน โดยเดินทางมากับรถโดยสารแท็กซี่ส่วนบุคคล ทะเบียน หนองคาย บริเวณจุดตรวจด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

ต่อมาเวลาใกล้กัน เจ้าหน้าที่ศุลกากร จ.หนองคาย จับกุมผู้ต้องหาได้อีก 1 คน ทราบชื่อต่อมา น.ส.อารียา ชาว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) ประมาณ 10 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 2 ใบ โดยเดินทางมากับรถโดยสารแท็กซี่ส่วนบุคคล ทะเบียน หนองคาย

โดยคาดว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 คนน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่แยกกันขนยาเสพติดเข้ามาภายในประเทศ เพื่อเป็นการตบตาทางเจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

