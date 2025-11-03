เพิ่งบูรณะเสร็จ ชาวบ้านสลดใจ พระพุทธรูป-พระธาตุในวัดสันช้างหิน ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเสียหายหนัก

วันที่ 3 พ.ย.68 ร.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จุมด้วง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา รับแจ้งเหตุทรัพย์สินทางพุทธศาสนาถูกทำลาย ภายในวัดสันช้างหิน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา หลัง นายหนิม พุทธเมฆ อายุ 54 ปี พร้อมพวก ไปบูรณะและทำความสะอาดวัดสันช้างหิน พบว่ามีร่องรอยถูกเผาและทำลายหลายจุด

จากการตรวจสอบ พบว่า พระพุทธรูปซึ่งเพิ่งผ่านการบูรณะ ถูกนำยางรถจยย. 3 เส้นมาสวมไว้ก่อนจุดไฟเผา ทำให้พระพุทธรูปได้รับความเสียหายบางส่วน นอกจากนี้ยังพบว่า องค์พระธาตุที่เพิ่งบูรณะเมื่อปีก่อน ถูกเผาเสียหายเช่นกัน มีคราบยางไหม้ติดอยู่บริเวณฐานอย่างชัดเจน

ต่อมาผู้แจ้งได้พบชื่อของของชายคนหนึ่งถูกเขียนอยู่ในบริเวณวัด จึงเข้าไปสอบถามจนทราบว่าลูกชายเป็นผู้ขีดเขียนชื่อบนองค์พระพุทธรูปจริง แต่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือเผาพระพุทธรูปหรือพระธาตุ

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกคำให้การของผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

