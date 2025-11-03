ตชด.พิทักษ์ริมน้ำโขง สกัดจับไอซ์ ครึ่งตัน! หลังขยายผลจับกุมครั้งก่อนหน้า ผู้ต้องหาพยายามฝ่าด่านหลบหนี
ตามนโยบายการป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายเน้นหนักด้านปราบปรามยาเสพติดของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด., พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4, พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2, พ.ต.ต.ยุทธนา แพงดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 และ พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 จึงได้เปิดปฏิบัติการพิทักษ์ริมน้ำโขง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 จ.นครพนม พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภ.2, นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าฯ นครพนม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผบก.ภ.จว.นครพนม, พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., พ.ต.เจริญศักดิ์ เร่งถนอมทรัพย์ ผอ.ศปพ.4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.จิรวัฒน์ รางสาตร์ ผบ.ร้อย ตชด.236, ฝ่ายปกครอง และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา 2 รายพร้อม ยาเสพติด ล๊อตใหญ่ ไอซ์ 490 กิโลกรัม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ต.ค.68 กรณีร้อย ตชด.235 จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 1.4 ล้านเม็ด และ ไอซ์ 300 กิโลกรัม และ วันที่ 24 ต.ค.68 ชุด ชปข.ตชด.ภาค 2 ได้จับตัวผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ 216 กิโลกรัม นั้น ชุด ชปข. ร้อย ตชด.236 ได้ดำเนินการประสานงาน/ข้อมูล กับชุดจับกุมทั้ง 2 ชุด ปรากฏข้อมูลว่า กลุ่มผู้กระทำความผิด ได้มารับยาเสพติด ในพื้นที่ บ้านกุดข้าวปุ่น ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ชุดจับกุมฯ จึงได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันวางแผนป้องกันและสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พ.ย.68 ชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 ได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมไปส่งในพื้นที่ตอนในฯ โดยใช้รถยนต์ โตโยต้า วีโก้ สีดำ ทะเบียน 1 ฒล 1610 กรุงเทพฯ เป็นยานพาหนะในการลำเลียงยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนติดตามเฝ้าระวัง
จนกระทั่งเช้าวันที่ 3 พ.ย. เวลาประมาณ 02.30 น. พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งหน้าไปยัง จ.สกลนคร เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอตรวจสอบ แต่คนขับรถต้องสงสัยได้เร่งเครื่องยนต์พยายามหลบหนีและมีท่าทีจะต่อสู้การจับกุม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้สกัดกั้นจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด ที่บริเวณทุ่งนาบ้านรามราช ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
จากการตรวจสอบภายในรถมีผู้โดยสาร 2 คน พบ และกระสอบพลาสติกสีดำจำนวน 7 กระสอบ อยู่กระบะหลังรถ และกระสอบพลาสติกสีดำจำนวน 3 กระสอบ อยู่ภายในตัวรถยนต์คันดังกล่าว รวม 10 กระสอบ เป็นไอซ์ ประมาณ 490 กิโลกรัม
สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “มียาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”นอกจากนี้ จากการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหา พบผลเป็นบวกต่อสารเมทแอมเฟตามีน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหา“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย”และแจ้งข้อหาเพิ่มคนขับรถในฐานะผู้ขับขี่“ขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกาย” จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอุเทน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป