สาวช็อกไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ แฟนหนุ่มถูกยิงขมับ นอนนิ่งบนม้านั่ง หายใจรวยริน เร่งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เผย ไม่ทันตั้งตัว ด้าน ตำรวจเตรียมสอบหาชนวนเหตุ
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงอาการสาหัส ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพานทอง และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
ที่เกิดเหตุพบเป็นบ้าน 2 ชั้น บริเวณชั้นล่างตรงม้านั่งพบร่างผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายสมจิตร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี สภาพนอนอยู่บนม้านั่งหมดสติปลุกไม่ตื่น หายใจรวยริน ที่ศีรษะมีรอยถูกอาวุธปืนยิงจากขมับด้านซ้ายทะลุด้านขวา
ข้างศีรษะพบอาวุธปืน TZ ไม่ทราบขนาดวางอยู่ เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพานทอง จากการตรวจสอบยังพบปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้น และภายในแม็กกาซีนยังมีลูกกระสุนบรรจุอยู่เต็มแม็กกาซีน
จากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บยังอยู่ในอาการตกใจ และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปิดเผยว่า สามีไม่เคยบ่นให้ฟังว่าเครียดหรือน้อยใจเรื่องอะไร ตนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้แบบไม่ทันตั้งตัว
ด้านตำรวจจะได้เชิญตัวแฟนสาวบาดเจ็บไปสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหาชนวนเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ และรอให้ผู้รับบาดเจ็บรักษาตัวหายดีและสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป