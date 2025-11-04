สาวช็อกไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ แฟนหนุ่มถูกยิงขมับ นอนนิ่งบนม้านั่ง หายใจรวยริน เร่งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เผย ไม่ทันตั้งตัว ด้าน ตำรวจเตรียมสอบหาชนวนเหตุ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงอาการสาหัส ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพานทอง และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์

ที่เกิดเหตุพบเป็นบ้าน 2 ชั้น บริเวณชั้นล่างตรงม้านั่งพบร่างผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายสมจิตร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี สภาพนอนอยู่บนม้านั่งหมดสติปลุกไม่ตื่น หายใจรวยริน ที่ศีรษะมีรอยถูกอาวุธปืนยิงจากขมับด้านซ้ายทะลุด้านขวา

สาวช็อกไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ แฟนหนุ่มถูกยิงขมับ นอนนิ่งบนม้านั่ง หายใจรวยริน เร่งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เผย ไม่ทันตั้งตัว ด้าน ตำรวจเตรียมสอบหาชนวนเหตุ

สาวช็อกไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ แฟนหนุ่มถูกยิงขมับ นอนนิ่งบนม้านั่ง หายใจรวยริน เร่งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เผย ไม่ทันตั้งตัว ด้าน ตำรวจเตรียมสอบหาชนวนเหตุ

ข้างศีรษะพบอาวุธปืน TZ ไม่ทราบขนาดวางอยู่ เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพานทอง จากการตรวจสอบยังพบปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้น และภายในแม็กกาซีนยังมีลูกกระสุนบรรจุอยู่เต็มแม็กกาซีน

จากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บยังอยู่ในอาการตกใจ และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปิดเผยว่า สามีไม่เคยบ่นให้ฟังว่าเครียดหรือน้อยใจเรื่องอะไร ตนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้แบบไม่ทันตั้งตัว

ด้านตำรวจจะได้เชิญตัวแฟนสาวบาดเจ็บไปสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อหาชนวนเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ และรอให้ผู้รับบาดเจ็บรักษาตัวหายดีและสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
2

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
5

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”
9

แจ้งวัฒนะสาหัส! น้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ รถยนต์จอดเสียเพียบ
10

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568