อยุธยา อ่วมอีก แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง เขื่อนเร่งระบายน้ำ ชาวบ้านบางบาลโอด เพิ่งล้างบ้านเสร็จ ต้องเก็บของหนีน้ำซ้ำ ผักไห่แจ้งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
4 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่าง ลดลงไป ได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ชาวบ้านคลายความกังวล ลงไป
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กลับมาเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง 2,400 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่างๆ กลับมาเพิ่มสูงอีกครั้ง ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน หลายหลังคาเรือน ล้างทำความสะอาดบ้านไปแล้ว เก็บข้าวของเครื่องใช้แล้ว ต้องกลับมาเก็บของหนีน้ำท่วมอีกครั้ง
ที่ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เป็นอีกหนึ่งตำบลที่สถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ยังคงถูกน้ำท่วมสูง บ้านเรือนกว่าหลายร้อยหลังคาเรือนริมแม่น้ำยังถูกแช่ในน้ำ มานา 2-3 เดือน บางต้องมาใช้ริมถนน เช่นศาลาริมถนนประกอบอาชีพ เช่น อาชีพทำก้านธูป
นางปิ่น พงศ์เจริญ อายุ 68 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องย้ายมาประกอบอาชีพเหลาก้านธูป เปิดเผยว่า น้ำท่วมมานานกว่า 2 เดือน ยังมานั่งคุยกันว่า กลัวอีกเดือนน้ำจะลงหรือไม่ ถ้าไม่ลงก็ต้องลำบากต่อไป ประกอบกับน้ำที่ท่วมลึกมาก พายเรือกันอย่างเดียว เรือเข้าบ้านก็แทบไม่ได้ เพราะน้ำสูงยันกับบ้านต้องค่อยดันเข้าไปน่ากลัว
ปีนี้น้ำเยอะ แต่น้อยกว่าปี 2565 เพราะเขาทำถนนใหม่อาจจะยกสูงขึ้น แต่ความลำบาก ยังลำบากเพราะท่วมนาน อีกเดือนก็คงไม่แห้ง เราก็หยุดไม่ได้ต้องมาประกอบอาชีพริมถนนเพราะในบ้านท่วมทำอะไรไม่ได้ ถ้าหยุดก็ไม่มีรายได้ แม้ห่วงคนในบ้านเพราะมีคนป่วยติดเตียงแต่เราก็ต้องทำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดในพื้นที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ที่ ม.1 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นชายอายุ 82 ปี จมน้ำบริเวณหน้าบ้านของตนเองที่ถูกน้ำท่วมสูง 2-3 เมตร และที่ ม.8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นหญิงอายุ 83 ปี นั่งอยู่บนเรือแล้วเกิดเป็นลมหน้ามืด ศีรษะจุมลงไปในน้ำที่ท่วมอยู่หน้าบ้าน