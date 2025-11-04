กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพ อ้างตัวเป็นจนท. หลอกเหยื่อว่าได้รับสิทธิบำเหน็จตกทอด พร้อมส่งแอปตุ๋นเงิน

วันที่ 4 พ.ย.2568 เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพ โดยระบุ ให้ระวังการแอบอ้างชื่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกลุ่มมิจฉาชีพพยายามหลอกลวงโดยการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง สป.ทส.

โดยหลอกให้เหยื่ออัปเดตข้อมูลบำเหน็จตกทอดตามแอปที่มิจฉาชีพจะส่งให้ และให้ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ ดังนั้น จึงขอเตือนผู้รับบำเหน็จบำนาญ ทายาท หรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว อย่าหลงเชื่อและทำตามมิจฉาชีพ และอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างดังกล่าว

ทั้งนี้ กองกลาง สำนักงานปลัดฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหาผู้รับบำนาญหรือทายาท เพื่อให้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญแต่อย่างใด สำหรับช่องทางการติดต่อ กองกลาง สำนักงานปลัดฯ มีดังนี้ เว็บไซต์ แจ้งเรื่องร้องเรียน http://petition.mnre.go.th กองกลาง https://cado.mnre.go.th/ เบอร์โทรศัพท์ : 02-265 6171 เท่านั้น

