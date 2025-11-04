แห่สาธุ ลูกศิษย์นับหมื่น จากทั่วสารทิศ ร่วมบุญกฐิน พระสิ้นคิด ยอดทะลุ 71 ล้านบาท เผยเป็นการจัดกฐิน ครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้าย ที่หลวงตาสินทรัพย์กำหนดขึ้นเมื่อ 11 ปีก่อน

วันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาสิ้นคิด พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพลตรีณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง นักการเมือง และอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเกือบ 10,000 คน

ร่วมถวายผ้ากฐินและร่วมบุญกฐิน แด่หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม ประธานที่พักสงฆ์พุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ซึ่งเป็นการจัดกฐิน ครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้าย ที่หลวงตาสินทรัพย์กำหนดขึ้นเมื่อ 11 ปีก่อน โดยงานเริ่มตั้งแต่ 06.00 น. ด้วยการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 290 รูป ระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

และเปิดให้ลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เข้าร่วมบุญกฐินกับหลวงตาสินทรัพย์ โดยที่หลวงตาสินทรัพย์จะเป็นผู้ที่นั่งรับศรัทธาผู้มาร่วมบุญกฐินอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจ ความอบอุ่นกับลูกศิษย์ที่มาร่วมในงาน

นอกจากวันนี้หลวงตาสินทรัพย์รับบุญกฐินแล้ว หลวงตาสินทรัพย์ยังให้ พลตรีณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเป็นตัวแทนมอบรถพยาบาลให้กับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดอุบลราชธานี มูลค่า 450,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมด้วย

ขณะที่นางจู่ จุมมาลี อายุ 56 ปี ลูกศิษย์ชาวเวียงจันทร์ สปป.ลาว บอกว่า ตนเดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยกัน 38 คน ด้วยรถยนต์ 9 คัน นำเงินสดจำนวน 670 ล้านกีบ หรือ 1 ล้านบาท มาร่วมบุญกับหลวงตา เพราะหลวงตาท่านพาสร้างบุญ สร้างบารมี และคนไทยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การกิน การอยู่ ก็สะดวกสบาย จัดการให้หมดทุกอย่าง เพราะพี่น้อง ไทย ลาวพี่น้องกัน

แห่สาธุ ลูกศิษย์นับหมื่น จากทั่วสารทิศ ร่วมบุญกฐิน พระสิ้นคิด ยอดทะลุ 71 ล้านบาท

นางจู่ ยังบอกอีกว่า สำหรับตนเองชอบในคำสอนของหลวงตา ฟังแล้วรู้สึกว่าหลวงตาคือของจริง ตนเองพบหลวงตาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งก่อนๆ ตนได้พบหลวงตา ขณะไปบรรยายธรรมที่ประเทศลาว รู้สึกประทับใจจึงเปิดใจเป็นลูกศิษย์หลวงตามาประมาณ 3 ปีกว่าแล้ว

การที่ได้มาวันนี้ ตนเองปราบปลื้ม หลวงตามีแต่ให้ ไม่ว่าจะด้วยธรรมะ ให้สติปัญญาให้ทุกอย่าง หลวงตาบอกเวลาที่หลวงตาอยู่อยากจะเรียนรู้อะไรให้เข้ามาถาม หลวงตาจะบอกให้ ตนจึงตามมาด้วยความดีใจและปราบปลื้มในตัวหลวงตา

สำหรับงานบุญกฐินครั้งนี้ รองแม่ทัพภาค 2 ร่วมกับลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมทอดกฐินครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของหลวงตาสินทรัพย์ กว่า 71 ล้านบาท พร้อมทั้งเจริญจิตตภาวนาถวายความอาลัยพระพันปีหลวง

