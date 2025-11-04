ตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถว “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย 2568” สร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ
วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่บริเวณโบราณสถานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีปล่อยแถว ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง
อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว หน่วยช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีปล่อยแถว
พล.ต.ต.พงษ์สยาม เปิดเผยว่า การปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วย รวมถึงอาสมัครที่ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว โดยได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดตำรวจท่องเที่ยวประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่จัดงานลอยกระทงทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
สำหรับการดำเนินงานในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวปลอดภัย สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 2568” โดยเน้นให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัย พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างครบวงจร
อาทิ รถบริการนักท่องเที่ยวเคลื่อนที่ (CCOC Mobile Vehicles) ศูนย์สายด่วน 1155 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการสื่อสารได้ 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน และฮินดี รวมถึงแอปพลิเคชัน TPB-APP (Thailand Tourist Police) ที่ช่วยเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเรียลไทม์
” ตำรวจท่องเที่ยวยังขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ร่วมสืบสานประเพณีไทยอย่างปลอดภัย งดการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และการยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ตำรวจท่องเที่ยวมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจไปกับตำรวจท่องเที่ยว” เพื่อให้เทศกาลลอยกระทงปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความสงบ และสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลอดภัยระดับโลก ” พล.ต.ต.พงษ์สยาม กล่าว