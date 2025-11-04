เพชรบูรณ์ ลุงหัวร้อน รับจ้างเลี้ยงวัว แค้นเพื่อนบ้าน ต่อว่า เหตุปล่อยให้โคเข้าไปกินหญ้าในสวนมะขามหวาน เจอหน้าคว้ามีดกระหน่ำฟันหัวเหวอะ บาดเจ็บสาหัส แพทย์รีบนำตัวผ่าตัดโดยเร็ว
4 พ.ย. 68 – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าพล ได้รับแจ้งมีเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 16 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไม่พบผู้บาดเจ็บ ญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ทราบชื่อต่อมาคือ นายชัน นามสมมุติ อายุ 64 ปี เลขที่ 52/3 ม.6 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถูกฟันด้วยอาวุธมีด ที่บริเวณศีรษะเป็นแผลเหวอะหวะ แพทย์ต้องรีบนำตัวเข้าห้องผ่าตัดโดยเร็ว
ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายซง นามสมมุติ อายุ 60 ปี ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หลบหนีไปในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
พ.ต.อ.ณัฐพล สิงห์เรือง ผกก.สภ.ท่าพล พร้อมด้วย พ.ต.ท.เตโชทัย รื่นรมย์ฐิฏิต์ไชย รอง ผกก.สส.สภ.ท่าพล, พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ศรีบัวรินทร์ สว.สส.สภ.ท่าพล พร้อมชุดสืบสวน สภ.ท่าพล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมือง จ.เพชรบูณณ์ เร่งกระจายกำลังออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
กระทั่งเวลาประมาณ 15.30 น. จึงสามารถจับกุมตัวได้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในร้านค้าภายในหมู่บ้านโปร่งหว้า ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ค้นตัวพบอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 ฟุต ที่ใช้ก่อเหตุอยู่ในย่ามสะพาย
จากการสอบสวน นายซงค์ ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยโกรธแค้นที่ นายชัน ต่อว่าเรื่องที่นายซง นำวัวไปเลี้ยงในพื้นที่ของนายชัน กระทั่งช่วงเช้า ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนกับนายชัน จึงเรียกให้จอดรถพูดคุย จากนั้นก็เกิดการทะเลาะกัน นายซง จึงใช้มีดปลายแหลมแทงไปที่ท้องนายชัญญา 1 ครั้ง แต่ไม่เข้า จึงได้ฟันที่หัวอีก 4 ครั้ง
จนนายชัน ซมซานขี่รถจักรยานยนต์หนี นายซง จึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม แต่มาเจอกับน้องสาวของนายชัน ตนจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่า และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านนางเกม นามสมมุติ อายุ 56 ปี น้องสาวของผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า นายซง มารับจ้างเลี้ยงและเฝ้าคอกวัวให้กับชาวบ้านรายหนึ่งมาประมาณ 2 ปีแล้ว โดยคอกวัวที่อยู่ติดกับสวนมะขามหวานของนายชันและญาติพี่น้อง ที่ผ่านมานายซง ได้ปล่อยให้วัวเข้ามากินหญ้า และยอดมะขามหวานจนได้รับความเสียหายหลายครั้ง
แรกๆ ก็มีการพูดคุย แต่นายซง ก็ยังปล่อยเข้ามาอีก จนกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างรุนแรง หลายครั้ งแต่ไม่ได้ลงไม้ลงมือกัน ล่าสุดเมื่อ 3 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา มีเรื่องถกเถียงกันอีก แต่คราวนี้กำลังจะเข้าชกต่อยกัน ตนจึงรีบเข้ามาห้าม จึงแยกย้ายกันไป
กระทั่ง ตนออกไปส่งหลานสาวที่โรงเรียน และนายชัน ไปส่งเพื่อนที่ตลาด คาดว่า ขากลับนายชันเจอกับนายซง กลางทาง จึงเกิดการทะเลาะกันอีก และถูกนายซง ใช้มีดฟันจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนขี่รถออกมาขอความช่วยเหลือ โดยมีนายซง ขี่รถไล่ตาม และมาเจอกับตน ที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้าน นายซงจึงได้รีบขับรถหนีไป จึงรีบนำตัวพี่ชายส่งโรงพยาบาล และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ