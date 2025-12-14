สระแก้ว เขมรไม่ยอมเปิดด่าน ไทยเจรจาไม่เป็นผล คนไทยทำงานปอยเปตหนีตาย ภัยสู้รบ ไทย-กัมพูชา แอบลักลอบข้ามแดนกลับประเทศ แค่ 2 วันทะลักกว่า 100 คน เร่งเช็กคดีหมายจับ
14 ธ.ค. 68 – ผ้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การสู้รบไทยกับกัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เช้าวันนี้ พื้นที่ อ.ตาพระยา บ.คลองแผง อ.โคกสูง บ.หนองหญ้าแก้ว บ.หนองจาน ยังมีการยิงปะทะต่อเนื่อง ด้านกองกำลังบูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ รายงานคนไทยลักลอบข้ามแดนกลับไทยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา รวม 100 คน หลังพยายามเจรจาเปิดด่านให้คนไทยที่ตกค้างฝั่งกัมพูชาข้ามแดน แต่ไม่เป็นผล
เข้าสู่วันที่ 7 ความคืบหน้าสถานการณ์เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.ตาพระยา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยังพบว่า ทหารไทยไม่ฟัง นายโดนัล เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
โดยพื้นที่ ตาพระยา โคกสูง เช้านี้ช่วง ยังมีเสียงปืนใหญ่ของไทย ยิงเข้าไปในฝั่งกัมพูชา บริเวณพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ส่วนที่ บ้านดอนหลุม-หนองหญ้าแก้ว มายังพื้นที่โคกสูง และบ้านคลองแผง ตาพระยา ยังมีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะ
ซึ่งบรรยากาศ บ้านเรือนประชาชนเงียบสงัด ทุกบ้านปิดสนิท ไม่มีผู้คนอยู่ เนื่องจากอพยพออกจากพื้นที่ 100% เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และทหารเท่านั้น ส่วนบางจุด ที่ชาวบ้านไม่กล้าทิ้งบ้าน เพื่ออพยพออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง เนื่องจากเป็นห่วงบ้านและทรัพย์สิน
ซึ่งเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่กริพเพน เข้ามายิงถล่มฐานทหารกัมพูชา บินวนอยู่ 3-4 รอบ ก่อนจะเข้าไปหย่อนที่เขมร ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ เริ่มที่จะหายหวาดกลัวไปบ้างแล้ว
ด้านกองกำลังบูรพา เปิดเผยว่า กองกำลังบูรพา โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 สามารถจับกุมคนไทย ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่เมืองปอยเปต จ.บันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ที่พยายามลักลอบเดินทางข้ามแดนกลับประเทศ
โดยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา รวมจำนวนกว่า 100 คน ภายหลังทางการกัมพูชาไม่อนุญาตให้คนไทยในปอยเปต เดินทางข้ามแดนกลับประเทศที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ แม้ทางรัฐบาลไทย จะร้องขอผ่านทางสถานทูตไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา
กองกำลังบูรพา รายงานยอดคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ในรอบ 2 วันที่ผ่านมา รวม 100 คน โดยมีกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ (ฉก.อรัญประเทศ) ได้สรุปยอดการเดินทางกลับเข้าประเทศของชาวไทย ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยยอดสะสมเดิม 11 ธ.ค. 68 จำนวน 54 คน ยอดเดินทางกลับ 12 ธ.ค. 68 จำนวน 46 คน ยอดรวมสะสม 100 คน
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยผู้เดินทางกลับเข้าไทยทั้งหมด ถูกควบคุมตัว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หลังจากนั้น จะนำตัวไปทำบันทึกสอบสวนทำประวัติ เช็กหมายจับคดีต่างๆ หากพบว่า มีคดีหมายจับ จะถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฏหมาย หากไม่มีคดีหมายจับ จะปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาต่อไป