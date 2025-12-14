เชียงใหม่ พระครูอ๊อด เดินหน้าภารกิจไถ่ชีวิต “แม่พังคำมี” ระดมพลังศรัทธาคนรักช้างทั่วประเทศ หวังพากลับ สู่อ้อมกอดครอบครัว “ช้างตระกูลแสน”
14 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สังคมคนรักช้างทั่วประเทศกำลังให้ความสนใจอย่างกว้างขวางต่อภารกิจสำคัญของ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกาศเดินหน้าโครงการ “ไถ่ชีวิตแม่พังคำมี” ช้างเพศเมียซึ่งเป็นแม่แท้ๆ ของ พังแสนหวาน หนึ่งในช้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายเพื่อพาแม่พังคำมีกลับสู่ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ภายใต้ครอบครัวช้างตระกูลแสน
พระครูอ๊อดไ ด้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงภารกิจครั้งนี้ว่าเป็นการ “เรียกแม่พังกลับบ้าน ช้างตระกูลแสน”
พร้อมถ้อยคำที่สะเทือนใจว่า “ถึงเวลาแล้ว…แม่จะได้พักแล้วนะ มาเถอะแม่พังคำมี มาเป็นช้างตระกูลแสน เชือกที่ 24”
โดยกำหนดวันไถ่ชีวิตไว้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ตั้งเป้าระดมทุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินการไถ่ชีวิตอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ พระครูอ๊อดได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งต้นจำนวน 200,000 บาท เพื่อเปิดทางให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้ร่วมกันเติมเต็มภารกิจแห่งเมตตานี้ให้สำเร็จลุล่วง โดยท่านตั้งใจน้อมการไถ่ชีวิตครั้งนี้เป็นกุศลในเดือนเกิดของตนเอง
เมื่อภารกิจประสบความสำเร็จ แม่พังคำมีจะได้รับชื่อใหม่ว่า “พังแสนสวย” สื่อถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสง่างาม ภายใต้การดูแลของครอบครัวช้างตระกูลแสน เชือกที่ 24 ซึ่งเป็นระบบการดูแลช้างที่ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม
การประกาศภารกิจดังกล่าวได้สร้างความตื่นตัวและแรงศรัทธาอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนและผู้รักช้าง หลายเสียงร่วมแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของ พระครูอ๊อด ที่เดินหน้าช่วยเหลือช้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งกำลังใจและร่วมเผยแพร่ข้อมูล เพื่อหวังให้ แม่พังคำมี ได้หลุดพ้นจากความเสี่ยง และกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบปลอดภัยอีกครั้ง
ภารกิจไถ่ชีวิตแม่พังคำมี ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือช้างเพียงหนึ่งเชือกเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงพลังแห่ง ความรัก ความเมตตา และความรับผิดชอบร่วมกันต่อสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ที่คนไทยจำนวนมากพร้อมใจกันแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
คำกล่าวสั้น ๆ ว่า “แม่จะได้พักแล้วนะ” จึงไม่ใช่เพียงข้อความจาก พระครูอ๊อด หากแต่เป็นความหวังร่วมกันของผู้คนทั้งประเทศ ที่ต่างเฝ้ารอวันที่ แม่พังคำมี จะได้กลับบ้านอย่างแท้จริง