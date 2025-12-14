หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดลงพื้นที่ตรวจสอบหลุมระเบิด เจอเขมรยิงปืน ค. ใส่ ห่างแค่ 100 เมตร นักข่าว ทหาร หลบกันวุ่น ทหารสั่งออกจากพื้นที่ทันที

เวลา 13.30 . วันที่ 14 ธ.ค. ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังเข้าตรวจสอบหลุมระเบิดที่ตำบลชำราก อ.เมือง จ.ตราด ภายหลังชาวบ้านแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.00 . โดยการเข้าพื้นที่ทำงานมีผู้ใหญ่ และสื่อมวลชนติดตามการรายงานข่าว

โดยจุดเกิดเหตุเป็นสวนทุเรียนติดเขาบรรทัดตรงห่างจากบ้าน 3 หลัง ประมาณ 2 กิโลเมตร พบหลุมระเบิดตก ใส่คันดินสร้างความเสีย หลังจากเจ้าหน้าที่ทหารใช้เครื่องตรวจจับเศษโลหะ ตรวจพบเศษโลหะจำนวน 2 ชิ้นคาดว่า เป็นกระสุนปืนคอ 81 ที่ยิงได้ไกล 4.737 เมตร รัศมีทำลายล้าง ประมาณ 15 เมตร

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงาน สื่อมวลชกำลังเก็บภาพ เก็บรายละเอียดข้อมูล ปรากฎว่า ฝ่ายกัมพูชายิงกระสุนปืน ค. ใส่ลงมาใกล้เคียงประมาณ 100 เมตร กับจุดที่ผู้สื่อข่าวและทหารกำลังทำงานอยู่ ทำให้ทั้งหมดต้องหาที่กันบังทันที เมื่อทุกอย่างสงบ ทหารสั่งให้ผู้สื่อข่าวออกจากพื้นที่ทันที โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ​

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