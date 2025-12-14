รถชนซ้ำซ้อน สาวกระเด็นตกสะพานเสียชีวิต ที่แท้เป็นพลเมืองดี จอดรถลงไปช่วยป้องกันอันตรายให้ผู้อื่น

เมื่อเวลา 03.45 น. วันที่ 14 ธ.ค.68 รถตรวจการณ์กู้ภัยเฉพาะกิจ 810 เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรุนแรง บนทางต่างระดับข้ามทางรถไฟเชียงแสน ถนนวงแหวนรอบที่ 2 พื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งเสียหลักชนขอบสะพาน ก่อนถูกรถกระบะที่ตามมาชนซ้ำซ้อนอีก 2 คัน บริเวณกลางสะพานข้ามทางรถไฟ บ้านเชียงแสน ส่งผลให้มีผู้โดยสารกระเด็นตกจากสะพานสูงประมาณ 6 เมตร ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (อาการสาหัส) และมีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุอีก 4 ราย แรงชนทำให้ชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายเต็มผิวการจราจร

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านไปพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง ซึ่งกระเด็นตกลงมาจากสะพานเสียชีวิต 1 ราย โดยยังไม่ทราบว่าเป็นใคร

ล่าสุด สมาคมกู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่ ได้แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอเชิดชูเกียรติ คุณนฤมล บุญมา (น้องชมพู่) ผู้ซึ่งได้ทำหน้าที่พลเมืองดี ด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเปี่ยมด้วยความเสียสละ

จากเหตุอุบัติเหตุบนทางต่างระดับเชียงแสน ถนนวงแหวนรอบที่ 2 น้องได้จอดรถลงช่วยเหลือและโบกรถเพื่อป้องกันอันตรายให้ผู้อื่น แต่กลับถูกรถยนต์ชนซ้ำ จนร่างกระเด็นตกสะพาน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

การกระทำของน้อง คือแบบอย่างของคำว่า “พลเมืองดี” อย่างแท้จริง แม้ต้องแลกด้วยชีวิต แต่ความดีและความกล้าหาญในครั้งนี้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของสังคมตลอดไป

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