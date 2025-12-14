อยุธยา ในหลวง พระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ ทหารกล้าพลีชีพ เนิน 677 ช่องอานม้า กำหนดพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ 18 ธันวาคม นี้
14 ธ.ค. 68 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย ประพันธ์ ตรีบุบผา รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เชิญพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตย จากเหตุการณ์ปะทะ เนิน 677 ช่องอานม้า ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.อุบลราชธานี ที่วัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย
ในการนี้ ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ญาติของ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานน้ำหลวง และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย
จากนั้น รองผู้ว่าฯ อยุธยา ได้เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฟังสวดอภิธรรม ทั้งนี้ มี พลโทอดุลย์ จันทร์มา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมในพิธีด้วย
สำหรับ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง 35 ปี เป็นบุตร ของ นาย ตี๋ แก้วกระจ่าง. อายุ 67 ปี นาง รวีวรรณ แก้วกระจ่าง อายุ 65 ปี ชาว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา สมรสกับ นางสาว สุนีย์ โตปานวงศ์ บุตรด้วยกัน 1 คน
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล และ พระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง ที่วัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธี สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 14 -17 ธันวาคม ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 18 ธันวาคม อย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการไว้อาลัย และยกย่องในความกล้าหาญ ความเสียสละ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชน