ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 สั่งคุมเข้มด่านช่องเม็ก จ.อุบลฯ งดส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท-ยุทโธปกรณ์ทุกชนิด มีผลเที่ยงคืนคืนนี้ สอดคล้องสู้รบชายแดน คำนึงผลประโยชน์ชาติ
14 ธ.ค .68 – ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้ออกคำสั่งควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท รวมถึงยุทโธปกรณ์และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยให้ งดการส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและยุทโธปกรณ์ต่างๆ ส่วนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขเดิม
คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่เวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป และให้บังคับใช้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับการดำเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่อไป