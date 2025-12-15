พ่อค้าขับกระบะ หลับใน เสียหลักพุ่งเสยท้ายสองแถวเต็มแรง รถหมุนเคว้ง เด็กนักเรียน-ชาวบ้าน กระเด็นตกรถบาดเจ็บระนาวเกลื่อนถนน 14 ราย

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 15 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งเหตุรถกระบะชนท้ายรถสองแถว บริเวณตรงข้ามตึกน้ำขาเข้าเมืองชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสองแถวสีแดง ทะเบียน ชลบุรี สายหนองมน-ชลบุรี สภาพท้ายรถพังยับเยิน ใกล้กันพบรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคซ์ ทะเบียน ชลบุรี สภาพหน้ารถฝั่งซ้ายพังเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนอนเกลื่อนถนน กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรี

พ่อค้าขับกระบะ หลับใน เสียหลักพุ่งเสยท้ายสองแถวเต็มแรง รถหมุนเคว้ง เด็กนักเรียน-ชาวบ้าน กระเด็นตกรถบาดเจ็บระนาวเกลื่อนถนน 14 ราย

พ่อค้าขับกระบะ หลับใน เสียหลักพุ่งเสยท้ายสองแถวเต็มแรง รถหมุนเคว้ง เด็กนักเรียน-ชาวบ้าน กระเด็นตกรถบาดเจ็บระนาวเกลื่อนถนน 14 ราย

จากการสอบถามเด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถสองแถว กล่าวว่า ตนนั่งอยู่ในรถและมีเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกันอีกหลายคนอยู่บนรถ จากนั้นก็มีเสียงชนดังโครม ทำให้รถสองแถวกระเด็น ตนกับเพื่อนได้รับบาดเจ็บ และมีเพื่อนอีกคนกระเด็นตกรถจนสลบ

ด้าน นางนิพา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ผู้บาดเจ็บอีกราย กล่าวว่า ตนกำลังจะมาหาหมอที่โรงพยาบาลชลบุรี จังหวะนั้นตนนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีเสียงดังโครม ทำให้รถหมุนและมีคนกระเด็นตกจากรถหลายคน จากนั้นตนก็จำอะไรไม่ได้เพราะภาพมันตัดไปหมด มารู้อีกทีก็รู้ว่ามีรถกระบะมาชนท้ายแล้ว

ขณะที่ นายสิทธิพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี คนขับรถกระบะ กล่าวว่า ตนกำลังจะกลับตลาด มาถึงที่เกิดเหตุมีอาการวูบหลับใน ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถสองแถวจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ด้าน นายธนชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี คนขับรถสองแถว กล่าวว่า ตนรับผู้โดยสารมาจากแถวหนองมนกำลังจะไปในเมืองจุดโรงเรียนชลหญิง ถึงที่เกิดเหตุกำลังจะจอดให้ผู้โดยสารลง จากนั้นก็มีรถกระบะชนเต็มแรง ทำให้ผู้โดยสารในรถประมาณ 14 คนได้รับบาดเจ็บและมีบางรายกระเด็นตกจากรถหมดสติ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนคนขับรถกระบะเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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