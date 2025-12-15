เศร้า เตรียมรับร่าง หมู่ตี๋ นายสิบพยาบาล พลีชีพสมรภูมิภูมะเขือ ภรรยาเผยภูมิใจสามีทำเพื่อชาติ 

ญาติเศร้า เตรียมรับร่าง หมู่ตี๋ นายสิบพยาบาล พลีชีพสมรภูมิภูมะเขือ ภรรยาเผยภูมิใจสามีทำเพื่อชาติ แม้จะเสียใจกับการสูญเสีย
วันที่ 15 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าพุทธภาวัน บ้านสมสะอาด หมู่ 7 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันมาให้กำลังใจและจัดเตรียมสถานที่ รอรับร่าง ส.อ.อภิสิทธิ์ บุนนาค หรือ “หมู่ตี๋” นายสิบพยาบาลประจำ พัน.ร.11 ในพื้นที่สนามรบ สังกัดกรมทหารราบที่ 16 พัน.3 (ร.16 พัน.3)
หลังพลีชีพกลางสมรภูมิภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จากการโจมตีด้วยจรวด BM-21 ของฝ่ายกัมพูชาขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในบังเกอร์ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา ส่วนบรรยากาศที่บ้านพักที่ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทางญาติ เพื่อนบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมรับแขกมาร่วมงาน เบื้องต้นคาดว่าร่างของหมู่ตี๋มาถึงในวันพรุ่งนี้
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะนางรวีวรรณ บุนนาค อายุ 44 ภรรยา พร้อมลูกสาววัย 8 ขวบ และลูกชายวัย 6 ขวบ ที่ต้องสูญเสียสามี และพ่อไปอย่างกะทันหัน แต่ทุกคนก็ภาคภูมิใจที่หมู่ตี๋ ปฏิบัติหน้าที่เสนารักษ์ช่วยคนจนวินาทีสุดท้าย และสละชีพเพื่อชาติ
นางรวีวรรณ ภรรยาหมู่ตี๋ กล่าวว่า แม้ตนและครอบครัวจะเสียใจอย่างมากกับการจากไปของสามี แต่ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่หมู่ตี๋สละชีวิต เพื่อชาติบ้านเมือง ปฏิบัติหน้าที่ทหารหมอเสนารักษ์ช่วยคน ช่วยชีวิตเพื่อนทหารจนวินาทีสุดท้าย ทำตามความต้องการของตนเอง เพราะปกติหมู่ตี๋ ก็เป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่แล้ว เป็นคนอัธยาศัยดี และเป็นที่รักของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆทหาร
โดยก่อนเกิดเหตุการณ์สู้รบ ตนและลูกก็ยังโทรศัพท์พูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบกันตามปกติ ไม่มีลางบอกเหตุ และไม่คาดฝันว่าสามีจะเสียชีวิต เพราะการปฏิบัติหน้าที่ทหารพยาบาลเสนารักษ์รักษาช่วยเหลือคนบาดเจ็บ ถือเปล ไม่ได้ถือปืนยิงใคร แต่ก็ถูกฝ่ายกัมพูชายิงจรวด BM-21เข้ามาภายในบังเกอร์จนเสียชีวิต
สำหรับเรื่องการจัดงานศพนั้นทางครอบครัวตน และทางแม่ของสามีที่ จ.ร้อยเอ็ด ไม่ได้มีปัญหาในการจัดงานศพกัน หลังเสียชีวิต ทุกคนเสียใจอยู่แล้ว ทางแม่ก็พูดคุยกัน โดยมอบให้ทางตนเป็นคนจัดการงานศพ เพราะแม่สามีบอกว่าตนก็เปรียบเหมือนลูกแท้ๆ ส่วนตนก็คิดว่าแม่สามีก็แม่แท้ๆเหมือนกัน ไม่ได้มีปัญหาที่มีดราม่าในโซเชียล ซึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจ เพราะญาติทุกคนก็เสียใจ
ขณะที่นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้กำชับและสั่งการให้นายอำเภอกุฉินารายณ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่รับศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยียวยาสภาพจิตใจ และดูแลครอบครัวของ ส.อ.อภิสิทธิ์อย่างเต็มที่
ด้านนายภูมินทร์ ภูมิเขต สจ.อำเภอกุฉินารายณ์ ประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม และผู้นำชุมชน ยังได้ลงพื้นที่เข้าให้กำลังใจให้กับครอบครัวหมู่ตี๋ และขอแสดงความเสียใจ พร้อมขอสดุดีวีรบุรุษผู้กล้าที่พลีชีวิตเพื่อชาติอีกด้วย