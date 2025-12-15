ชาวบ้านชายแดนดีใจ ทหารไทยเข้ายึดปราสาทตาควายสำเร็จ ขอให้การอพยพในครั้งนี้เป็นรอบสุดท้าย ทำให้มันจบ ชาวบ้านจะได้ทำมาหากินกันได้อย่างสบายใจ
เมื่อเวลา14.000 น. วันที่ 15 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ มีการปะทะกันมาตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีรายงานที่ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ มีรายงานทหารไทยบุกยึดปราสาทตาควายกลับคืนมาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว สร้างความดีใจแก่ชาวอำเภอพนมดงรัก และคนชายแดนเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้เสียงปืนจากฝั่งฝ่ายกัมพูชาเงียบลง
นายสวัสดิ์ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบักได บอกว่า เมื่อรู้ข่าวก็ดีใจที่ทหารสามารถเข้าตียึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายได้สำเร็จ เชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศคงดีใจด้วยเช่นกัน อยากให้ทหารไทยยึดพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาให้ได้ทั้งหมด และทำให้มันจบสิ้นไปเลยในครั้งนี้ ต่อไปชาวบ้านชายแดนจะได้ทำมาหากินกันได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องคอยพะวงกับกัมพูชาอีก ตั้งแต่มีการปะทะชาวบ้านชายแดนต่างอยู่กันอย่างยากลำบาก เงินทองก็ไม่มีใช้จ่าย ติดหนี้สินกันมากมาย ขอให้การอพยพในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายทำให้มันจบ ขอขอบคุณทหารที่ช่วยปกป้องประเทศชาติ และขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายปลอดภัยด้วย
ส่วนนายเขียว ชาวบ้านอีกคน บอกว่า ดีใจที่ได้ยินข่าวว่าทหารได้เข้ายึดปราสาทตาควายคืนมาได้สำเร็จ คนแนวหลังขอให้กำลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าให้ปลอดภัยทุกนาย อยากให้ทหารยึดคืนให้หมดทุกตารางนิ้ว ชาวบ้านจะได้สบายใจไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอีกต่อไป
” อยากให้ทหารทำให้จบไม่ต้องไปสนใจมันหรอกพวกเขมรมันไว้ใจไม่ได้ เหมือนครั้งก่อนที่ลงนามสัญญาหยุดยิง มันยังวางระเบิดจนทหารไทยเราขาขาดเยอะแยะเลย พวกนี้เชื่อใจไม่ได้ ทำให้มันจบไปเลยเอาให้มันราบคาบไปเลย เดี๋ยวมีรอบหลังอีกลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่จบในรุ่นนี้ ต้องมีโอกาสที่จะรบกันอีก แล้วต้องพากันอพยพอีก
อยู่ตรงนี้เงินทองก็ลำบากมีลูกส่งมาให้บ้าง 4-5 ร้อยบาท ก็ไม่พอหรอก ยังดีที่มีคนมาแจกข้าวของก็พอได้กินประทังชีวิตไปวันๆ อยากให้พื้นที่ชายแดนเป็นปกติไวๆจะได้ทำมาหากินกันได้อย่างสบายใจ ”
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