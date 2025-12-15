สลด สามีวัย77 ระแวงภรรยาวัยเดียวกันจะไปมีคนอื่น ใช้ปืนลูกซองยิงเสียชีวิตคาที่ ตร.ไม่ปักใจเชื่อคำสารภาพผู้ก่อเหตุ คาดปมเครียดสะสมจากอาการป่วย
วันที่ 15 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.00 น. วานนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ภายในบ้านพัก หมู่ 4 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จึงไปตรวจสอบพร้อม แพทย์เวรโรงพยาบาลหล่มสัก เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสัก
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูน ครึ่งไม้ โดยจุดเกิดเหตุอยู่ชั้นล่างพบร่างนางบัวรอง อายุ 77 ปี ถูกยิงเสียชีวิตนอนหงายอยู่ข้างเตียงนอน พบถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองยาว 2 นัดที่หน้าท้องและราวนมซ้าย ส่วนบนเตียงพบรนายบุญเทียน อายุ 77 ปี นอนอยู่บ โดยที่มีปืนลูกซองยาววางอยู่ข้างลำตัว
ด้าน พ.ต.อ.ภาสันต์ สังข์ทอง ผกก.สภ.บ้านกลาง เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นสามีภรรยากันอยู่บ้านดังกล่าวลำพังสองคนสามีภรรยา ส่วนลูกๆ ไปทำงานต่างจังหวัดและจะกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นบางครั้ง
ส่วนนายบุญเทียนมีอาการป่วยเดินไม่ค่อยได้ แต่ก็ยังไม่ถึงขึ้นนอนติดเตียง ส่วนมูลเหตุในครั้งนี้ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าเกิดจากความหึงหวง เกรงว่าภรรยาจะไปอยู่กับคนอื่น จึงใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ส่วนอาวุธปืนพบว่าเป็นปืนมีทะเบียน ครอบครองโดยนายบุญเทียน
อย่างไรก็ตามตนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดจากสาเหตุหึงหวง เพราะทั้งสองอายุก็มากแล้ว แต่ก็อาจจะเกิดจากความเครียดสะสมที่เกิดจากอาการป่วย และมูลเหตุอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป