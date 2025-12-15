ตำรวจทางหลวงโคราช สกัดไอซ์ล็อตใหญ่ 500 กก. มูลค่าเกือบ 300 ล้าน กลางดึกที่สีคิ้ว คนร้ายไหวตัว ทิ้งรถหลบหนี
วันที่ 15 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.ปริญญ์ โคตรมณี สวญ.ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภาณุ พละศักดิ์ สว.ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. พ.ต.ต.ธีรพงศ์ ตาบัวตูม สว.(สอบสวน), ร.ต.อ.ณัฐพล ฤทธิรงค์ รอง สว.(สอบสวน) และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดปฏิบัติการ ส.ทล.3 กก.8 บก.ทล. เปิดเผยผลการตรวจยึดยาไอซ์ 12 กระสอบ รวมน้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม บริเวณริมถนนหน้าหน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวงสีคิ้ว ช่วงกิโลเมตรที่ 155 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับแจ้งข้อมูลจากสายลับ ไม่ประสงค์ออกนาม ว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้รถยนต์ กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ต้นทาง มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ฯ จึงวางกำลังเฝ้าระวังบนถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6)
และเมื่อพบรถต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ฯ ได้ส่งสัญญาณเรียกให้หยุดตรวจ แต่ผู้ขับขี่ได้จอดรถบริเวณไหล่ทาง แล้วเปิดประตูวิ่งหลบหนีไปในความมืด ทิ้งรถยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบภายในรถ พบกระสอบสีดำ จำนวน 12 กระสอบ บรรจุยาไอซ์เป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าว พบว่าใช้ทะเบียน กษ 7347 นครราชสีมา และพบแผ่นป้ายทะเบียน กษ 183 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 แผ่น คาดว่า เป็นการสวมทะเบียนเพื่ออำพรางการขนส่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด และนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีโดยเร็ว