จับทันควัน ร้อยเอก เมากร่าง ยิงถล่มร้านหมาล่านับ 10 นัด อ้าง เจ้าของร้านบริการไม่ดี ตำรวจเอาผิด 2 ข้อหา พยายามฆ่า พกปืนไปในที่สาธารณะ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 15 ธ.ค.2568 ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่ริม เข้าจับกุมตัว ร.อ.มนัสกร กล่ำดี อายุ 51 ปี สังกัดกรมทหารแห่งหนึ่งในอ.แม่ริม พร้อมของกลางอาวุธปืนง ยี่ห้อกล็อก 19 ขนาด 9 มม. กระสุนปืน 7 นัด พร้อมแม็กกาซีน ยานพาหนะ และเครื่องแต่งกาย

โดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก ม.2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังก่อเหตุยิงเข้าไปในร้านหมาล่าแห่งหนึ่งในอ.แม่ริม จำนวนหลาย 10 นัด จนได้รับความเสียหาย และหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 00.33 น. ที่ผ่านมา

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาอ้างว่าตนเอาเมาและจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ ทางเจ้าของร้านบริการไม่ดี จึงเกิดบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงขู่ไปหนึ่งรอบหลังร้านปิด ให้ออกมาคุยนอกร้านแต่เจ้าของร้านไม่ออกมาจึงกระหน่ำยิงไปอีกรอบ 2 ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนและทำประวัติผู้ต้องหานั้น มีผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาพบตำรวจ

โดยแจ้งว่า ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมบอกว่าทหารนายดังกล่าวมีอาการป่วย ซึ่งทางต้นสังกัดจะให้ครอบครัวนำใบที่รักษาตัวนำมาแสดงกับตำรวจอีกครั้ง เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

 

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