สลด รถเก็บขยะเทศบาลถอยหลังเข้าซอย ขณะที่น้องออทิสติกวัย 20 ปีวิ่งขึ้นท้าย ก่อนกระโดดลงเสียหลักล้ม คนขับไม่รู้เหยียบทับศีรษะเสียชีวิต

เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.วันที่ 15 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.วินิจ สิมะลิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะขาม ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถเก็บขยะของเทศบาลถอยทับเด็กหนุ่มออทิสติกเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณปากซอยอกพก2 หมู่ที่ 11 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี หลังรับแจ้ง ได้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี ร่วมเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุพบศพนายณัฐภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก 6 ล้อ สีเขียว ทะเบียน 81-6690 จันทบุรี ซึ่งเป็นรถเก็บขยะของเทศบาลปัถวี สภาพศพถูกล้อหลังของรถ เหยียบเข้าที่บริเวณศีรษะอย่างรุนแรงจนกะโหลกแตก ในที่เกิดเหตุยังพบรองเท้าแตะของผู้เสียชีวิตตกอยู่ข้างรถ เจ้าหน้าที่จึงถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

จากการสอบสวน นายสมหมาย อายุ 40 ปี คนขับรถขยะที่ยืนรอให้ปากคำในที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่า ขณะเกิดเหตุได้ขับรถเก็บขยะมาตามถนนสาย 317 ขาออกเมือง เมื่อมาถึงบริเวณหน้าบ้านของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ คาดว่า นายณัฐภูมิ ได้วิ่งตามออกมา และกระโดดขึ้นท้ายรถขยะตามความเคยชิน เหมือนที่ทำเป็นประจำ

จนกระทั่งมาถึงจุดตั้งถังขยะจุดสุดท้ายบริเวณปากซอยที่เกิดเหตุ ขณะที่กำลังเดินหน้าและถอยหลังหักท้ายรถเข้าไปเพื่อเก็บขยะ ได้ยินเสียงพนักงานที่ท้ายรถตะโกนว่า “ถอยรถทับน้องแล้ว” จึงรีบจอดรถลงมาดูก็พบว่า นายณัฐภูมิ เสียชีวิตแล้ว โดยยืนยันว่า ไม่รู้ว่าน้องวิ่งขึ้นรถมาด้วย

ด้านพนักงานที่อยู่ท้ายรถขยะให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตมักจะวิ่งตามรถขยะ และกระโดดขึ้นมาบนรถเกือบทุกครั้งที่รถผ่านหน้าบ้าน วันนี้ผู้ตายก็วิ่งตามและกระโดดขึ้นท้ายรถ โดยใช้มือโหนจับสายพานรถ ที่ดัดแปลงไว้สำหรับพยุงตัว ขณะที่รถกำลังถอยเข้าซอยเก็บขยะ นายณัฐภูมิ ได้กระโดดลงจากรถแต่เกิดเสียหลักล้ม ร่างมุดเข้าไปใต้ท้องรถ พนักงานพยายามคว้ามือไว้แต่ไม่ทัน ทำให้ร่างถูกล้อหลังเหยียบซ้ำที่ศีรษะจนเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.มะขาม เพื่อทำการสอบสวนสรุปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

“หมอประกิต” ไม่เชื่อ รัฐบาลแก้ พ.ร.บ.สสส. เพราะ NCDs ไม่ลด
2

อุกอาจ 3คนร้ายควงปืน บุกปล้นบ้านหรู กวาดเงิน-นาฬิกาโรเล็กซ์ เสียหายเกือบ 30 ล้าน
3

เกาหลีใต้ พิจารณายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หลังนักกีฬาดีใจเกินเหตุ
4

คาร์ราเกอร์ ชี้ แมนฯ ซิตี้ ควรโดนลงโทษแบบหลายปีต่อเนื่อง ไม่ใช่ตัดแต้มเยอะแค่ซีซันเดียว
5

‘เฟย-กาน’ พา KARNFOEI คว้า Channel of the Year ชวนสายเดินป่าเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
6

บู๋ พัทยา ซิวแชมป์พูล ประเทศไทย สมัย 5 - น้ำ พัทยา แชมป์ฝ่ายหญิง
7

ป.ป.ช.ฟันยกแก๊ง อดีตนายก อบต.แก่งกระจาน ล็อกสเปกรถกระเช้าไฟฟ้า 2.4 ล้าน
8

เต วรากร เปิดใจคบสาวอายุห่าง 10 ปี โฟกัสแค่ความสุข ไม่ทิ้งฝันนักฟุตบอลทีมชาติ
9

ฝนถล่มซ้ำ คลองรังสิต น้ำกลับมาสูง 2.10 เมตร เร่งติดปั๊มยักษ์ 40 นิ้ว ระบายน้ำจากพื้นที่
10

สว.สีน้ำเงิน บุก บช.ก. ร้องฟัน ‘ดีเอสไอ-ยิ่งชีพ ไอลอว์’ ปูดสำนวนสอบสวนคดีฮั้วสว.