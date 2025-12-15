สลด รถเก็บขยะเทศบาลถอยหลังเข้าซอย ขณะที่น้องออทิสติกวัย 20 ปีวิ่งขึ้นท้าย ก่อนกระโดดลงเสียหลักล้ม คนขับไม่รู้เหยียบทับศีรษะเสียชีวิต
เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.วันที่ 15 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.วินิจ สิมะลิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะขาม ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถเก็บขยะของเทศบาลถอยทับเด็กหนุ่มออทิสติกเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณปากซอยอกพก2 หมู่ที่ 11 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี หลังรับแจ้ง ได้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรี ร่วมเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบศพนายณัฐภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก 6 ล้อ สีเขียว ทะเบียน 81-6690 จันทบุรี ซึ่งเป็นรถเก็บขยะของเทศบาลปัถวี สภาพศพถูกล้อหลังของรถ เหยียบเข้าที่บริเวณศีรษะอย่างรุนแรงจนกะโหลกแตก ในที่เกิดเหตุยังพบรองเท้าแตะของผู้เสียชีวิตตกอยู่ข้างรถ เจ้าหน้าที่จึงถ่ายภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวน นายสมหมาย อายุ 40 ปี คนขับรถขยะที่ยืนรอให้ปากคำในที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่า ขณะเกิดเหตุได้ขับรถเก็บขยะมาตามถนนสาย 317 ขาออกเมือง เมื่อมาถึงบริเวณหน้าบ้านของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ คาดว่า นายณัฐภูมิ ได้วิ่งตามออกมา และกระโดดขึ้นท้ายรถขยะตามความเคยชิน เหมือนที่ทำเป็นประจำ
จนกระทั่งมาถึงจุดตั้งถังขยะจุดสุดท้ายบริเวณปากซอยที่เกิดเหตุ ขณะที่กำลังเดินหน้าและถอยหลังหักท้ายรถเข้าไปเพื่อเก็บขยะ ได้ยินเสียงพนักงานที่ท้ายรถตะโกนว่า “ถอยรถทับน้องแล้ว” จึงรีบจอดรถลงมาดูก็พบว่า นายณัฐภูมิ เสียชีวิตแล้ว โดยยืนยันว่า ไม่รู้ว่าน้องวิ่งขึ้นรถมาด้วย
ด้านพนักงานที่อยู่ท้ายรถขยะให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตมักจะวิ่งตามรถขยะ และกระโดดขึ้นมาบนรถเกือบทุกครั้งที่รถผ่านหน้าบ้าน วันนี้ผู้ตายก็วิ่งตามและกระโดดขึ้นท้ายรถ โดยใช้มือโหนจับสายพานรถ ที่ดัดแปลงไว้สำหรับพยุงตัว ขณะที่รถกำลังถอยเข้าซอยเก็บขยะ นายณัฐภูมิ ได้กระโดดลงจากรถแต่เกิดเสียหลักล้ม ร่างมุดเข้าไปใต้ท้องรถ พนักงานพยายามคว้ามือไว้แต่ไม่ทัน ทำให้ร่างถูกล้อหลังเหยียบซ้ำที่ศีรษะจนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.มะขาม เพื่อทำการสอบสวนสรุปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป