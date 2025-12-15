ตราดใช้กฎอัยการศึก เข้าควบคุมตัวครอบครัวกัมพูชา พบมีลูกเขยเป็น ผบ.ตชด.เขมร เจอพิรุธหลายอย่าง ลบข้อความไลน์ทิ้ง เจ้าตัวยันไม่ได้เป็นสายลับ
เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 15 ธ.ค.68 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดตราด (กอ.รมน.จว.ตราด) พร้อมตำรวจภูธรเมืองตราด เข้าจับกุมครอบครัวชาวกัมพูชา ในพื้นที่บ้านแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด หลังพบประวัติครอบครัวมีลูกเขยเป็นผู้พัน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ฝั่งประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความสงสัยอาจจะเป็นสายลับให้กับกัมพูชา
หลังจากเข้าตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน ชื่อ นายจันทรา แง๊ด อายุ 44 ปี น.ส.จันรียา เม อายุ 41 ปี เด็กชายอายุ 6 เดือน และ น.ส.ราญา แงด อายุ 18 ปี เป็นภรรยา พ.ต.อ.โสต ซ็อมโอล ผบ.พัน.ตชด.823 ดูแลฝั่ง อ.สำรูด จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา (พื้นที่ติดต่อกับบ้านม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด)
จึงคุมตัวไว้พร้อมแจ้งว่า ขอใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวท้้งหมด เพื่อนำไปตัวสอบปากคำต่อไป จากนั้นได้เข้าตรวจสอบและค้นหาหลักฐานไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ยึดโทรศัพท์มือถือทั้งหมด 4 เครื่องไว้ตรวจสอบ
น.ส.ราญา ให้ข้อมูลว่า มาอาศัยอยู่ในจังหวัดตราด ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ เรียนหนังสือที่จังหวัดตราด ตั้งแต่เล็กไม่เคยไปไหน และทำงานอยู่ร้านในตำบลหนองคันทรง ยอมรับรู้จักกับพ.ต.อ.โสต ซ็อมโอล มานานแล้ว และพูดคุยกันคบหาจริงจัง แล้วแต่งงานในวันที่ 28 พ.ค.68 และไม่เคยรู้เลยว่าทำงานที่ไหนอย่างไร
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ไม่เจอกันอีกเลย และไม่สามารถมาหาได้ แต่ยังโทรศัพท์พูดคุยกันตามปกติทุกวัน และไม่เคยพูดถึงเรื่องชายแดนเลย พร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่าง ว่าตนบริสุทธิ์ ไม่ได้เป็นสายลับให้ใคร ไม่เคยยุ่ง หรือส่งที่ตั้งทางทหารอะไรเลย ส่วนมากอยู่แต่บ้าน
เบื้องต้นจากการตรวจสอบโทรศัพท์ น.ส.ราญา พบว่ามีการพูดคุยกับ พ.ต.อ.โสต จริงทุกวัน ส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะโทรหา และเมื่อวานมีประวัติลบข้อความบางส่วนทิ้ง น.ส.ราญา ให้เหตุผลว่า ทะเลาะกันคิดว่าฝ่ายชายอยู่กับผู้หญิง ด้วยความโมโหจึงบล็อกไลน์
จากนั้นจนท.แจ้งว่า ใช้กฎอัยการศึกในการควบคุมตัวทั้งหมด เพื่อนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม โดยเฉพาะ น.ส.ราญา ภรรยา พ.ต.อ.โสต ซ็อมโอล ว่าเป็นสายลับหรือไม่ โดยทหารนาวิกโยธินตราด เป็นร่วมสอบปากคำด้วย