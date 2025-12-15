ตำรวจ ตั้งจุดสกัดเข้ม สกัดกั้นไม่ให้ประชาชนผู้อพยพเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่ปลอดภัย
วันที่ 15 ธ.ค.2568 จากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันทรลักษ์ ได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางสำคัญ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ประชาชนผู้อพยพเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่ปลอดภัย
โดยเรื่องนี้ เมื่อเวลา 16.30 น. พ.ต.ท.เจษฎา รัตนา รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.เรวัติ จิตติ และ ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ เงาทอง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ สายตรวจตำบลเมือง และสายตรวจตำบลทุ่งใหญ่ ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณ สามแยกโนนไทย ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่ชายแดน
การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชนผู้อพยพ ไม่ให้เดินทางกลับเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตชายแดนจำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลภูผาหมอก ตำบลเสาธงชัย ตำบลรุง ตำบลละลาย ตำบลโนนสำราญ ตำบลบึงมลู และตำบลชำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามคำเตือนของทางราชการ โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับเข้าพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
รายงานจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า การตั้งจุดตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใด โดยตำรวจ สภ.กันทรลักษ์ จะยังคงบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่ และยืนยันพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ