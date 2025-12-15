ลำปาง ระทึก ไฟโหมไหม้ ร้านอาหารแช่แข็ง จนท.ระดมฉีดน้ำนานครึ่งชั่วโมง สยบเพลิงสงบ ตรวจที่เกิดเหตุ พบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง คาดไฟฟ้าลัดวงจร

15 ธ.ค. 68 – ตำรวจ สภ.เกาะคา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ ภายในตลาดสมบูรณ์ อ.เกาะคา จ.ลำปาง จึงแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเกาะคา อาสาสมัครกู้ภัยเกาะคา สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดเกาะคา รถดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง ทต.ท่าผา วังพร้าว และรถดับเพลิง ทต.ศาลา พร้อมตำรวจชุดสายตรวจ สภ.เกาะคา รุดไปตรวจสอบช่วย

ที่เกิดเหตุภายในอาคาพานิชย์ ข้างตลาดสมบูรณ์ พบไฟกำลังโหมไหม้ ต้นเพลิงจากอาคารพานิชย์ 3 ชั้น ตรวจสอบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น 3 ของตัวอาคาร ที่ชั้นล่างเปิดจำหน่าย อาหารแช่แข็ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงช่วยกันระดมฉีดน้ำใช้เวลากว่า 30 นาที จึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้ แต่อาคารพานิชย์ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง

ส่วนความเสียหาย อยู่ระหว่างสำรวจ สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง เข้าตรวจสอบสาเหตุเพื่อดำเนินการต่อไป

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