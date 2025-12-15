ปราจีนบุรี สัตว์แพทย์ ตัดขาหลังขวา “ลูกกระทิง” ติดบ่วงล่าสัตว์พรานป่า พบแผลเริ่มเน่าเปื่อย ลดการติดเชื้อ รักษาชีวิต หลังผ่าตัดฟื้นตัวดีขึ้น ยืน 3 ขาได้ ติดตามประเมินอาการใกล้ชิด
15 ธ.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานจาก เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สบอ.1) ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าว่า ลูกกระทิง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดบ่วงดักสัตว์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ขณะนี้มีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเข้ารับการรักษาอย่างเข้มข้น ณ คลินิกสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์นราธิป วรวัฒนธรรม สัตวแพทย์ประจำ สบอ.1 ร่วมกับ สัตวแพทย์หญิงพรรณราย ว่องวัฒนกิจ นายสัตวแพทย์ปุญญพัฒน์ สารแขวีระกุล สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) และนายสัตวแพทย์วัชรินทร์ หินอ่อน ผู้อำนวยการคลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำการผ่าตัดลูกกระทิง โดยวางยาสลบเพื่อตัดบริเวณขาหลังขวาที่เป็นเนื้อตายออก เนื่องจากพบว่า บริเวณดังกล่าวเริ่มเน่าเปื่อย อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้
หลังการผ่าตัด ลูกกระทิงฟื้นตัวดี สามารถยืน 3 ขาได้ ทีมสัตวแพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดปวดลดอักเสบ และจะทำการติดตามประเมินอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป