ตำรวจเร่งไล่ล่ากลุ่มวัยรุ่นปืนดุ ดักยิงคู่อริกระสุนเจาะเข้าหน้าผากด.ช.13 เสียชีวิต เจ็บอีก 5 แม่เศร้าลูกด่วนลาลับ 3 วันก่อนถึงวันเกิด จากงานฉลองกลายเป็นวันเผาศพ
วันที่ 18 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด จ.เชียงราย พร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กันบริเวณสามแยกปากทางเข้าบ้านแม่พุง หมู่ 4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทำให้ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปีกระสุนเข้าหน้าผากเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย เมื่อเวลา 00.15 น.ที่ผ่านมา
โดยหลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย สั่งการ พ.ต.อ.กุลชาติ ศักดิโยธินธาดา ผกก.สภ.ป่าแดด เร่งสอบสวนสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง และสอบปากคำผู้บาดเจ็บ รวมถึงพยานแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธของกลางที่ถูกซุกซ่อนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุทั้งมีดปลายแหลม และปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด เบื้องต้นคาดเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด โดยมีวัยรุ่น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย มาร่วมด้วย
ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนสนั่น 2 ครั้ง
ชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ ระบุ ช่วงเที่ยงคืนกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 ครั้ง มองดูจากในบ้านไม่กล้าออกมาดูใกล้ๆ เห็นมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่บนถนนและมีร่างคนๆหนึ่งนอนอยู่ที่ทางแยก แถวนี้ปกติจะไม่ค่อยมีเหตุอะไร เพราะอยู่ห่างชุมชน ส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุ แต่ครั้งนี้เป็นการทำร้ายกันจนเสียชีวิตค่อนข้างตกใจ อยากให้ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดและอยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อระวังเหตุร้ายในอนาคต
วันเดียวกัน ครอบครัวด.ช.เอ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีศพท่ามกลางความโศกเศร้า มีเพื่อนที่ไปด้วยกันมาร่วมไว้อาลัยและให้ข้อมูลกับทางญาติด้วย แม่ด.ช.เอ เล่าว่า ลูกชายอาศัยอยู่กับตาและยาย ส่วนพ่อแม่ไปทำงานอยู่ที่จ.ระยอง ตนได้รับแจ้งจากน้องสาวเมื่อกลางดึกว่าลูกชายโดนยิงเสียชีวิตตอนนั้นตนตกใจ หัวใจแตกสลายทำอะไรไม่ถูก พอตั้งสติก็ได้ชวนสามีลางานกลับมาบ้านในทันที ลูกเป็นเด็กค่อนข้างใจร้อนตามประสาวัยรุ่น การเรียนก็อยู่ในระดับปานกลาง เท่าที่ได้สอบถามเหตุการณ์จากเพื่อนๆของลูกทราบว่า
แม่เศร้าจากฉลองวันเกิดเป็นวันเผาลูกแทน
แม่ เล่าต่อว่า ก่อนเกิดเหตุลูกออกไปเที่ยวงานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด เด็กๆบอกว่ามีเพื่อนของลูกไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นต่างตำบลตั้งแต่ในงานข้าวหอมแล้ว และได้ตามมาทำร้ายเพื่อนของลูกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ ตอนนั้นลูกและเพื่อนพากันหนีกลับมาที่บ้านแล้ว แต่ลูกชายกำลังจะพาเพื่อนไปส่งที่รพ.ป่าแดด เพื่อรักษาแผลที่ถูกทำร้าย แต่พอมาถึงทางแยกบ้านแม่พุงก็ไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมมาดักทำร้ายอีก แต่รอบหลังนี้ฝ่ายตรงข้ามใช้ปืนยิงใส่โดนลูกชายเสียชีวิต
” คิดว่าลูกคงโดนลูกหลง ยิงผิดตัว ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินคดี หาตัวคนร้ายมารับโทษโดยเร็ว ไม่อยากให้มีคนอื่นถูกทำร้ายอีก และไม่อยากให้ลูกชายตายฟรี ลูกชายจะอายุครบ 14 ปีในวันที่ 21 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ เมื่อต้นเดือนน้องได้โทรคุยกับแม่ว่าอยากได้รองเท้าฟุตบอลเป็นของขวัญวันเกิด แม่ก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้ตามที่ลูกอยากได้ แต่พอเป็นแบบนี้จากที่จะได้เป็นวันฉลองวันเกิด กลับกลายเป็นวันเผาลูกชายแทนยังทำใจไม่ได้ อยากให้จับคนร้ายเร็วๆ “