สมเกียรติทหารกล้า ชาวปราจีนบุรีร่วมสดุดีส่งร่าง จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด นักรบบูรพาพยัคฆ์ พลีชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน กลับภูมิลำเนานครนายก

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ธ.ค.2568 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้มีพิธีเคลื่อนร่าง จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด วีระบุรุษผู้พลีชีพปกป้องอธิปไตยในพื้นสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน ต.โคกสูง จ.สระแก้ว กลับไปยังภูมิลำเนา

โดยมีพ.อ.ชัชวาลย์ บุญนาค เสนาธิการกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสำอาง เอี่ยมสะอาด อายุ 63 ปีมาดา และครูฝน เอี่ยมสะอาด ภรรยา ร่วมพิธีก่อนเคลื่อนย้ายนำขึ้นรถทหารกลับสู่บ้านพัก ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก เจ้าหน้าที่ทหารตั้งกองเกียรติยศ และประชาชนคนไทยชาวปราจีนบุรีร่วมแสดงความไว้อาลัยและร่วมสดุดีวีรชนกล้า

หลังจากเคลื่อนย้ายร่างออกจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยผ่านค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี ขบวนรถเคลื่อนเข้าในกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( กรม ร.2 พัน 1 รอ.) หรือ “บูรพาพยัคฆ์” ที่ตั้งในค่ายจักรพงษ์ด้วยเพื่ออำลาที่ตั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเคลื่อนย้ายต่อไปที่บ้านพัก ก่อนมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 16.00 น. และพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. จากนั้นเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2568 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบ้านขาม ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

สำหรับ จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด อายุ 37 ปี ตำแหน่งพลขับรถสายพาน วีรบุรุษทหารกล้าสละชีพเพื่อชาติ เป็นรายที่ 20 สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( กรม ร.2 พัน 1 รอ.) กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล ร.2 รอ.) หรือ “บูรพาพยัคฆ์” ที่ตั้งหน่วยในค่ายจักรพงษ์ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ รุ่น 35/54 เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน ต.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อ 17 ธ.ค.2568

นางสำอาง เอี่ยมสะอาด อายุ 63 ปี มารดา กล่าวว่า บุตรชายรับราชการทหารในตำแหน่ง พลขับรถสายพาน หน้าที่เป็นช่างซ่อมอุปกรณ์รถถังสายพาน ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิให้กำลังใจโทรคุยกันทุกวัน แต่วันที่ลูกชายเสียชีวิต ตอนเช้าโทรมาแต่แม่ไม่ได้รับ เพราะว่าเสียงมันไม่ดัง แล้วเขาก็โทรไปหาพี่สาวๆก็บอกแม่จะคุยไหม แม่บอกไม่คุย แต่พูดผ่านโทรศัพท์ ว่าขอให้พระแม่ธรณีช่วยคุ้มครอง ลูกโทรบอกว่าเขาจะไปเก็บรถถังแล้วนะทิ้งไว้ 4 คันที่อยู่ใกล้ชายแดนเขมร แต่แม่ก็ไม่ได้ฝันอะไร ลูกเป็นลูกชายคนสุดท้องในจำนวนลูก 2 คน สมรสแล้วกับครูฝน ภรรยา อาชีพครูมีลูกชาย 1 คน อายุ 6 ขวบ

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