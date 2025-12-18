จยย.เสียหลักข้ามเลน ประสานงารถบรรทุกดิน คนขี่ถูกเหยียบลากไกลกว่า 50 เมตร เสียชีวิตคาที่ กล้องหน้ารถคันตามหลังจับภาพวินาทีเกิดเหตุได้

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 18 ธ.ค.2568 ร.ต.ท.ภูริพล ภูมิปัญญาวรกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บนถนนสายไร่ป่า-ด่านชุมพล บ้านโพร่งตะเฆ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด มีผู้เสียชีวิต 1 ราย หลังรับแจ้งจึงเดินทางที่เกิดเหตุ พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลตราด และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด

ในที่เกิดเหตุรถบรรทุกดิน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 70-3314 จันทบุรี จอดอยู่ริมถนน ใต้ท้องรถพบร่างนายพงษ์พันธ์ พ่วงแพ อายุ 53 ปี ถูกล้อหลังเหยียบจนเสียชีวิต ห่างไปประมาณ 54 เมตร พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต สภาพรถเสียหายทั้งคัน

จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่พบว่ามีรถยนต์ที่ขับตามหลังรถบรรทุกดิน สามารถบันทึกช่วงเหตุการณ์อุบัติเหตุได้ทั้งหมด โดยภาพจากกล้องวงจรปิด ลักษณะเหมือนรถจักรยานยนต์เสียหลักข้ามเลน เข้ามายังเลนของรถบรรทุก ก่อนจะชนประสานงากันอย่างจัง จนคนขี่เสียชีวิตดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำ ก่อนเดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

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