คนไข้ปลอดภัย ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาอาการที่ รพ.วชิระภูเก็ต นาน 14 ปี 3 เดือน ด้วยอุบัติเหตุซ้อนจราจร มีอาการบาดเจ็บสมองและไขสันหลังระดับคอ

วันที่ 19 ธ.ค. 2568 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โพสต์ระบุว่า ได้กลับบ้านแล้วผู้ป่วยนอน รพ.วชิระภูเก็ต เป็นเวลา 14 ปี 3 เดือน ด้วยผู้ป่วยรายหนึ่ง เข้ารับการรักษาที่ รพ.วชิระภูเก็ต เมื่อปี 2554 ด้วยอุบัติเหตุซ้อนจราจร มีอาการบาดเจ็บสมองและบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอโดยสมบูรณ์

ได้รับการรักษาโดยทำการผ่าตัดทางสมองและเจาะคอ ใส่เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ได้พยายามฝึกเครื่องช่วยหายใจมาตลอด แต่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจเองได้จากพยาธิสภาพของโรค ณ ปัจจุบัน ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 ปี 3 เดือน

รพ.วชิระภูเก็ต พาผู้ป่วยขึ้นรถกลับบ้าน

คนไข้ปลอดภัย ได้กลับบ้านแล้ว หลังนอนรักษาอาการที่ รพ.วชิระภูเก็ต นาน 14 ปี 3 เดือน ด้วยอุบัติเหตุซ้อนจราจร

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา ทีมการรักษาศัลยกรรมประสาทจึงได้ร่วมกับทีมดูแลประคับประคอง และทีมการดูแลต่อเนื่อง วางแผนพาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยเครื่องช่วยหายใจ

โดยขอสนับสนุนเงินบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ ประเภท Home ventilator เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจำหน่ายต่อเนื่อง ร่วมกับ รพ.สต.ศรีสุนทร และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

จนถึงวันนี้ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ครอบครัวมีความพร้อมในการรับผู้ป่วยกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน อย่างปลอดภัย

ที่มา : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

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