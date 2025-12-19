ชาวบ้าน พบ “ลูกเสือปลา” สัตว์ป่าคุ้มครอง 3 ตัว กลางไร่มันสำปะหลัง หลังได้ยินเสียงร้องจากกอหญ้า มองหาแม่แล้วไม่เจอ แจ้งเจ้าหน้าที่นำไปดูแล

วันที่ 19 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอสบปราบ รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกเสือปลา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พลัดหลงอยู่บริเวณสวนมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่บ้านสมัยเสรี หมู่ที่ 11 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง

หลังรับแจ้ง นายไพรัช พร้อมด้วยสมาชิก อส. อ.สบปราบที่ 12 ได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หน่วยที่ 4 และปศุสัตว์อำเภอสบปราบ เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวทันที

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบลูกเสือปลา 3 ตัว อายุประมาณ 1 สัปดาห์ (ยังไม่หย่านม) เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เบื้องต้น ทราบว่า เจ้าของสวนมันสำปะหลัง กำลังเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ได้ยินเสียงร้องของลูกสัตว์ดังขึ้นมาจากกอหญ้า เมื่อเข้าไปดูจึงพบว่าเป็นลูกเสือปลา แต่ไม่พบแม่เสืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานทางอำเภอให้เข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากเกรงว่าลูกเสืออาจได้รับอันตรายหรืออดอาหาร

ทางอำเภอสบปราบได้ส่งมอบลูกเสือปลาทั้ง 3 ตัว ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เพื่อนำไปดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และประเมินความพร้อมก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อส่งเข้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าต่อไป

"ลูกเสือปลา"

ลูกเสือปลา

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