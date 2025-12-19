แม่ค้าริมเหนือเดือด บุกศาลากลาง จี้ผู้ว่าฯ ระงับคำสั่งปิดตลาดชุมชน หวั่นกระทบแม่ค้า 140 ราย กระทบท่องเที่ยวปีใหม่
วันที่ 19 ธ.ค.2568 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านและผู้ประกอบการค้าขายของตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม กว่า 140 คน รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คัดค้านประกาศปิดตลาด ที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 26 ปี แฉมีปัญหาเอกชนเช่าช่วงเก็บค่าแผงแพงเกินจริง พร้อมจี้ตรวจสอบความโปร่งใสและเทียบผลประโยชน์สาธารณะก่อนเปลี่ยนเป็นศูนย์เด็กเล็ก
นางสุนันทา ผู้ใช้บริการตลาดลานค้าชุมชน เปิดเผยว่า ชาวบ้านมองว่า ควรมีการรับฟังประชาพิจารณ์ของชาวบ้าน หรือต้องเปรียบเทียบผลประโยชน์ต่อสาธารณะให้ชัดเจนก่อน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากว่า 140 ชีวิต มีมติร่วมกันมายื่นข้อเรียกร้องในสาระสำคัญถึงผู้ว่าฯเชียงใหม่ มีความเห็นชอบร่วมกันขอให้ทาง ทต.ริมเหนือ เช่าที่ราชพัสดุต่อ เพื่อดำเนินกิจการตลาดตามวัตถุประสงค์เดิมและตามข้อเสนอของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ให้ดำเนินการเปลี่ยนระบบบริหาร, ให้เทศบาลเป็นผู้บริหารจัดการเองโดยตรง ทำสัญญากับพ่อค้าแม่ค้าโดยไม่ผ่านเอกชนเช่าช่วง เพื่อป้องกันการโขกค่าเช่า, ขอให้ระงับคำสั่งปิดตลาด
“กาด อบต.” หรือตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ติดถนนหลวงเชียงใหม่-ท่าตอน ตลาดลานค้าชุมชน ต.ริมเหนือ เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในพื้นที่ที่ราชพัสดุ ต.ริมเหนือ ตามนโยบาลของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ โดยใช้งบประมาณจากโครงการมิยาซาวา ซึ่งเป็นเงินกู้จากงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่น
ตลาดแห่งนี้ได้มีการดำเนินการบริการสาธาณะที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องกับประชาชนใน ต.ริมเหนือ และตำบลใกล้เคียง รวมถึงประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทาง เนื่องจากตลาดอยู่ติดถนนหลวงเชียงใหม่-ท่าตอน-ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย และถนนเชื่อมทางไปยังหลายชุมชนในเขต ต.ห้วยทราย ต.สะลวง อ.แม่ริม ต.สันป่ายาง ต.สบเปิง อ.แม่แตง ไปถึง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อีกด้วย
ต่อมา นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากผู้ว่าฯเชียงใหม่ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ และเตรียมส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป และในวันที่ 24 ธันวาคม 68 จะได้เร่งดำเนินการไปยังที่ ทต.ริมเหนือ เพื่อประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อหาข้อยุติต่อไป