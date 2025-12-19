“ผู้การฯวุธ” เปิดตัวชิง สส. เขต 2 สงขลา พรรคเศรษฐกิจ ชูการเมืองสุจริต – แก้ปัญหาหาดใหญ่ตรงจุด
วันที่ 19 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.ท. พัฒนวุธ อังคะนาวิน หรือ ผู้การวุธ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.สงขลา พรรคเศรษฐกิจ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส แสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน ในการประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคเศรษฐกิจประจำ จ.สงขลา ยืนยันว่าการลงสนามเลือกตั้ง เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เป็นหลัก
พล.ต.ท.พัฒนวุธ กล่าวว่า เมื่อก่อนเปิดตัวหาเสียงในนามพรรคประชาชาติ ของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรค ไม่ได้มีความขัดแย้งทางการเมืองกับ พ.ต.อ.ทวี พร้อมยกย่องว่าเป็นนักการเมืองที่ดี มีวิสัยทัศน์ และทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจ การทำงานทางการเมืองควรยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่การสร้างความแตกแยก ปัญหาของประชาชนใน จ.สงขลา แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งตนเลือกเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะของชาวหาดใหญ่ โดยใช้พรรคเศรษฐกิจ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน ด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง
พล.ต.ท.พัฒนวุธ กล่าวต่อว่า ตนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่า พรรคเศรษฐกิจเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีนายทุน ไม่ใช้เงินซื้อเสียง และไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย พร้อมย้ำว่าพรรคไม่มีภาระต้องตอบแทนกลุ่มใด นอกจากประชาชนที่มอบความไว้วางใจผ่านการเลือกตั้ง
“ผมให้คำมั่นว่าหากได้รับเลือกตั้ง จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างเต็มกำลัง ดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกพื้นที่ ไม่จำกัดเฉพาะเขต 2 หาดใหญ่เท่านั้น จะผลักดันการพัฒนาในทุกเขตอย่างทั่วถึง แม้ผมจะไม่ใช่คนหาดใหญ่โดยกำเนิด แต่ได้ใช้ชีวิตและทำงานในพื้นที่มากว่า 40 ปี จนผูกพันและมองว่าเป็นบ้านเกิดที่ต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน”
พล.ต.ท. พัฒนวุธ กล่าวอีกว่า เป้าหมายในการผลักดันการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ภัยสังคม และการเตรียมรับมือภัยธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในระยะยาว พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนในเขต 2 จังหวัดสงขลา เชื่อมั่นในแนวทางการทำงานของพรรคเศรษฐกิจ และมอบโอกาสให้ตนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตอันใกล้