ถึงว่าทำไมหวงจัง! ค้นบ้านหนองจาน หลังยึดคืนพื้นที่ได้จากเขมร เจ้าหน้าที่ผงะ หลักฐานชัด ถูกใช้เป็นฐาน สแกมเมอร์
วันที่ 19 ธ.ค.68 กองกำลังบูรพา เปิดเผยข้อมูลบุกค้นบ้านที่ชาวกัมพูชา ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และหลบหนีไปหลังจากเหตุการปะทะเมื่อวานนี้ โดยสภาพบ้านหลายหลัง ถูกดัดแปลงเป็นที่ทำงาน มีการเชื่อมต่อการสื่อสารคล้ายขบวนการคอลเซนเตอร์ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถตรวจพบสิ่งของจำนวนมาก
ซึ่งคาดว่า ทั้งหมู่บ้านหนองจาน จะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ มีรายการที่สำคัญ ประกอบด้วย โทรศัพท์ 19 เครื่อง, โน๊ตบุ๊ก 2 เครื่อง, สมุดบันทึก 4 เล่ม, สมุดบัญชีธนาคาร 63 เล่ม ซึ่งเป็นชื่อของชาวไทย, บัตรประชาชนคนไทย 3 ใบ คาดว่านำไปใช้เปิดบัญชีม้า และยังตรวจยึดบัตรเอทีเอ็มได้อีก 10 ใบ
เจ้าหน้าที่ได้นำหลักฐานดังกล่าวส่งให้กับตำรวจชุดสืบสวน จ.สระแก้ว เพื่อจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การขยายผลหาเครือข่ายที่เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของไทย