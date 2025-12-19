หนุ่มอังกฤษ เสียชีวิตสลด คาโรงแรมสมุย เพื่ออีกคนสลบหน้ารีเซปชั่น ตรวจเจอสาร มอร์ฟีน ในร่างกาย หลังพากันหิ้วสาวสอง-นักมวยหนุ่มมาที่ห้อง ก่อนเงินหาย
วันที่ 19 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.ท.ศุภกิจ จันทร์เมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อผุด รับแจ้งเหตุว่า ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในย่านหาดเฉวง ม.2 ต.บ่อผุด มีนักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษ 2 ราย นอนหมดสติอยู่บริเวณหน้ารีเซปชั่นโรงแรม 1 ราย และภายในห้องพัก 1ราย จึงรายงานไปยัง พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด รับทราบ พร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายป้องกันปราบปราม เข้าไปตรวจสอบ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.35 น. นายคริสโตเฟอร์ อายุ 28 ปี นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ได้พาสาวประเภทสอง อายุ 21 ปี ที่พบเจอกันในสถานบันเทิงย่านหาดเฉวงกลับมาที่ห้องพัก จากนั้นผ่านไปประมาณ 30 นาที นายลูเก้ อายุ 28 ปี นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่เป็นเพื่อนพักห้องเดียวกัน ที่ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงหาดเฉวงเช่นกัน กลับมาที่ห้องพักพร้อมกับชายไทย ทราบภายหลังว่ามีอาชีพเป็นนักมวย
ขณะที่เปิดประตูห้องไปนั้น ก็พบว่า นายคริสโตเฟอร์ กับสาวประเภทสอง กำลังนอนอยู่บนเตียงนอน นายคริสโตเฟอร์ จึงได้บอกให้ นายลูเก้ กับชายไทย เข้าไปอยู่ในห้องน้ำ ผ่านไป 2 นาที สาวประเภทสองได้ออกจากห้องพักของโรงแรมแล้วเดินกลับที่พักไป เวลาประมาณ 03.00 น.
อีก 15 นาทีต่อมา นายคริสโตเฟอร์ ได้ลงมาที่หน้ารีเซปชั่นโรงแรม แล้วแจ้งพนักงานว่า เงินสด 1,500 ปอนด์ หรือเงินไทยประมาณ 63,000 บาทหายไป โดยสงสัยว่าเป็นสาวประเภทสองที่ตนพามาจะเป็นคนเอาเงินไป สักพัก นายคริสโตเฟอร์ ก็ล้มหมดสติอยู่ที่หน้ารีเซปชั่น พนักงานโรงแรมจึงได้แจ้งตำรวจ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ จึงเรียกรถพยาบาลเข้ามารับตัว นายคริสโตเฟอร์ ส่งโรงพยาบาล ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบภายในห้องพัก ก็พบว่า นายลูเก้ หมดสติอยู่ภายในห้องพักเช่นกัน เบื้องต้นพบว่าหยุดหายใจ จึงได้ทำซีพีอาร์ ก่อนนำตัวไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ต่อมาได้รับแจ้งว่า นายลูเก้ เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 04.53 น. ที่โรงพยาบาล ผลการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกาย แต่พบหลอดพลาสติกสำหรับใส่กัญชาอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ตาย ส่วน นายคริสโตเฟอร์ อาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังไม่สามารถให้การได้ และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นมีข้อมูลว่าพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย
จากนั้นเวลา 06.00 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สภ.บ่อผุด ได้ติดตามตัวสาวประเภทสองผู้ต้องสงสัยได้ที่ห้องพัก แล้วควบคุมตัวเพื่อสืบสวนขยายผล ก่อนจะทำประวัติและปล่อยตัวไป ส่วนชายไทยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามมาสอบปากคำเช่นกัน โดยจากการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด และรอผลชันสูตรอย่างละเอียดจากสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อยืนยันว่าสารมอร์ฟีนที่พบเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใด และเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่ รวมถึงเร่งติดตามเส้นทางของเงินที่สูญหายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป