คุณตาวัย 74 ปีขึ้นซ่อมหลังคาบ้าน สลดไฟชอร์ตเสียชีวิตมือยังกำคีมตัดสายไฟแน่น ลูกสาวช็อกมาบ้านหาพ่อไม่เจอเห็นอีกทีขาห้อยลงมา

เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 19 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุไฟฟ้าชอร์ตชายเสียชีวิตอยู่บนหลังคาบ้าน หมู่ 13 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยพิมาย

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว พบชายอายุ 74 ปี เสียชีวิตอยู่บนหลังคาบ้านของตัวเองมือยังกำคีมตัดสายไฟไว้แน่น เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพิมายนำร่างลงมาให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพหลังตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว

ลูกสาว บอกว่า คุณพ่อบ่นว่าจะขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้าน แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังคาบ้านเป็นอะไร เพราะตนพักอยู่คนละหลังจนกระทั่งมาหาพ่อที่บ้านแต่ไม่เห็นอยู่ก่อนเห็นขาคนห้อยลงมาจากหลังคาบ้านจึงเรียกคนมาช่วยดูปรากฎว่าเป็นพ่อเสียชีวิตอยู่บนหลังคาบ้าน น่าจะขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้าน

จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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