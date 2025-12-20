เปิดปมสังหาร กำนันยอง เลือกตั้งนายก อบต.เดือด ใช้ทีมสังหารมืออาชีพ เผยเบื้องลึกทุนเทาขอให้อย่าลงสมัคร รู้ตัวโดนปองร้าย โทรขอนายตำรวจใหญ่ดูแล
จากกรณี เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 19 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าบอนพัทลุง รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนสงขลา
ทำให้ นายพยอม สังข์ทอง อายุ 64 ปี อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง หมายเลข 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง เสียชีวิต ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาดเบอร์ 12 ตกอยู่ 2 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะ กำนันยอง เดินทางไปส่งชาวบ้านที่ช่วยหาเสียงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร และมุ่งหน้ามาทางฝั่ง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน พื้นที่ รอยต่อ ซึ่งเป็นทางเปลี่ยว มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถยนต์ตามประกบ แล้วยิงถล่มจนเสียชีวิต
ความคืบหน้า วันที่ 20 ธ.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพัทลุง สืบสวนสงขลา และสืบสวนภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเส้นทางการก่อเหตุ และหากล้องวงจรปิด พบเบาะเสคนร้ายใช้รถกระบะ แล้วคนร้ายที่ก่อเหตุยิงมาในกระบะด้านหลัง ก่อนประกิบยิง กำนันยอง จนเสียชีวิต แล้วหลบหนีไป
พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ ผบก.ภจว.พัทลุง ลงพื้นที่ในที่เกิดเหตุ พร้อมเรียกประชุมชุดสืบสวน เพื่อคลี่คลายคดี โดยมุ่งปมความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 69 นี้ โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นผู้เป็นมือสังหารอาชีพ แต่จะเป็นกลุ่มไหนต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
สำหรับ นายพยอม สังข์ทอง อายุ 64 ปี หรือ กำนันยอม อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง หมายเลข 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง ช่วงหลังมีคะแนนนิยมมากกว่าทีมคู่แข่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าลงสมัครนายก อบต. มีการต่อรองขอให้ กำนันยอง อย่าลงแข่ง จากกลุ่มทุนธุรกิจสีเทา แต่ กำนันยอง ยังลงแข่ง และมีกระแสตอบรับสูงมากขึ้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน กำนันยอง เหมือนจะรู้ตัว เลยโทรไปขอกำลังช่วยเหลือจากนายตำรวจใหญ่ในภาค 9 เพื่อเข้ามาดูแล แต่ยังไม่มีการส่งกำลังมาช่วยคุ้มกัน จนกระทั่งถูกตามยิงจนเสียชีวิต
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