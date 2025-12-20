กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สดุดี อส.อัสรี เจะโด ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องชายแดนใต้ ถูกคนร้ายลอบยิงหน้าบ้านพัก เสียชีวิตต่อหน้าภรรยา ขณะจะไปละหมาด
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า สดุดี อส.ผู้กล้า “อัสรี เจะโด” ผู้สละชีพเพื่อมาตุภูมิ และสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อัสรี เจะโด อายุ 34 ปี ผู้ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จนกระทั่งได้สละชีวิตจากการกระทำอันโหดร้ายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568
การจากไปของ อส.อัสรีฯ ไม่เพียงเป็นความสูญเสียของครอบครัวและญาติพี่น้องเท่านั้น แต่ยังเป็นความสูญเสียของสังคม และของแผ่นดินไทย เขาคือหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ กล้าหาญเพื่อแผ่นดินไทยตลอดมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติของ อส.อัสรี เจะโด
พร้อมยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และศักดิ์ศรีของผู้เสียสละทุกคน วีรกรรมของท่านจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำ
ในฐานะผู้กล้าที่มอบชีวิต เพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทยตลอดไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา อส.อัสรี เจะโด ซึ่งถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนซุ่มยิงมาจากสวนผลไม้ข้างบ้านพัก จำนวน 1 นัด ขณะนั่งคร่อมจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ โดยภรรยาได้ยินเสียงปืน วิ่งออกมาดูพบว่าสามีถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จึงตะโกนบอกเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ นำสามีส่งรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะ ซึ่งสามีได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา