กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สดุดี อส.อัสรี เจะโด ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องชายแดนใต้ ถูกคนร้ายลอบยิงหน้าบ้านพัก เสียชีวิตต่อหน้าภรรยา ขณะจะไปละหมาด

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า สดุดี อส.ผู้กล้า “อัสรี เจะโด” ผู้สละชีพเพื่อมาตุภูมิ และสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อัสรี เจะโด อายุ 34 ปี ผู้ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จนกระทั่งได้สละชีวิตจากการกระทำอันโหดร้ายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568
การจากไปของ อส.อัสรีฯ ไม่เพียงเป็นความสูญเสียของครอบครัวและญาติพี่น้องเท่านั้น แต่ยังเป็นความสูญเสียของสังคม และของแผ่นดินไทย เขาคือหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ กล้าหาญเพื่อแผ่นดินไทยตลอดมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติของ อส.อัสรี เจะโด

พร้อมยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และศักดิ์ศรีของผู้เสียสละทุกคน วีรกรรมของท่านจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำ
ในฐานะผู้กล้าที่มอบชีวิต เพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทยตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา อส.อัสรี เจะโด ซึ่งถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนซุ่มยิงมาจากสวนผลไม้ข้างบ้านพัก จำนวน 1 นัด ขณะนั่งคร่อมจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ โดยภรรยาได้ยินเสียงปืน วิ่งออกมาดูพบว่าสามีถูกยิงได้รับบาดเจ็บ จึงตะโกนบอกเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ นำสามีส่งรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะ ซึ่งสามีได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! ศาลจำคุก อดีตพระอลงกต 742 ปี หมอบี โดน 386 ปี 1,480 เดือน ให้ร่วมกันคืนเงินกว่า 300 ล้าน
2

สลดกลางป่าพบพระ ญาติปฏิเสธคำขอแต่งงาน หนุ่ม-สาวจูงมือพิสูจน์รักแท้ ฝ่ายชายเป็นศพ สาวรอด
3

ตงตง กฤษกร ขอโทษแจงภาพหลุด ยันภาพจริงรับผิดที่โพสต์ ขอหยุดส่งต่อ ต้นสังกัดวอนเคารพศิลปิน
4

เอม วิทวัส แชร์โพสต์ ปุ้มปุ้ย แคปชั่นโดนใจชาวเน็ตลั่นตัวแทนหมู่บ้านมาก
5

'ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา' ประกาศยุติสถานะสามี-ภรรยา กับ 'กวินท์ ดูวาล'
6

กวินท์ เจ็บปวดที่สุดในชีวิต ขอโทษลูกๆ ที่รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้ ร่ำไห้ที่ต้องเขียนข้อความนี้
7

อย่ามองข้ามอาการเล็กน้อย อาจกำลังเผชิญ เนื้องอกในสมอง เผย 3 วิธีทดสอบ ถ้าใช่รีบไปหาหมอ
8

อนุทิน ซัดเดือด นายอำเภอบ้านสร้าง ลั่น น่าอับอาย สั่งสอบวินัย-ทัศนคติ
9

ตั๊ก บริบูรณ์ เผยชนะคดี จนท.เข้ารื้อถอนกุญแจ ป้ายประกาศห้ามใช้สาธารณธูปโภคหมู่บ้านแล้ว
10

เก๋งจอดในปั๊มหลายวัน นานจนผิดสังเกต ผงะ พบร่างสามีภรรยา เสียชีวิตสลดคารถ