คนร้ายใช้เอ็ม.16 ดักซุ่มยิงแกนนำชาวบ้านกลุ่มต่อต้านคดีความมั่นคงบาดเจ็บสาหัส เชื่อเพื่อตัดเครือข่ายความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เมื่อเวลา 21.25 น.ของคืนวันที่ 19 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.อัครราช เนื่องมัจฉา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะลุ รับแจ้งมีเหตุยิงกันที่บริเวณหน้าบ้านพัก บ้านปะลุกาสาเมาะ ม.2 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบชาวบ้านเป็นจำนวนมากยืนจับกลุ่มคุยกัน เจ้าหน้าที่จึงได้กันออกห่างก่อนเข้าตรวจสอบ พบที่บริเวณพื้นหน้าบ้านพัก มีคราบเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ ส่วนรถ จยย. ฮอนด้า สีขาว ทะเบียน 1กฎ 2921 นราธิวาส ซึ่งจอดอยู่มีคราบเลือดจำนวนหนึ่ง ติดที่บริเวณไฟเลี้ยวด้านหลัง นอกจากนี้ที่บริเวณประตูหน้าบ้านพักรวมไปถึงภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบคราบเนื้อจำนวนหนึ่งตกอยู่เช่นกัน และที่บริเวณใกล้กับเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพก ขนาด 9 ม.ม.ตกอยู่จำนวน 2 ปลอก
ส่วนฝั่งตรงข้ามบ้านพัก ซึ่งมีบ้านของชาวบ้านจำนวนหนึ่งปลูกสร้างอยู่ โดยระหว่างบ้านพักแต่ละหลังมีช่องทางเดินแคบๆ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน เอ็ม.16 ตกอยู่ จำนวน 7 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บภรรยา และเครือญาติได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลไม้แก่นไปก่อนหน้าแล้ว
และเมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานี ทราบชื่อ คือ นายมูฮัมหมัดฟาดี ดาโอ๊ะ อายุ 32 ปี มีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณฝามือด้านขวา และชายโครงขวา จำนวน 2 นัด
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายมูฮัมหมัดฟาดี พร้อมภรรยาและสมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คน ขี่รถ จยย. 2 คัน ไปกินโรตีและน้ำชาที่ตลาดต้นไทร เมื่อแล้วเสร็จได้พากันกลับบ้านพัก และในระหว่างที่ภรรยา และสมาชิกในครอบครัวกำลังเดินเข้าบ้านพัก จู่ๆได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืน เอ็ม.16 ยิงใส่นายมูฮัมหมัดฟาดี ที่กำลังนั่งคร่อมรถ จยย. จำนวน 1-2 นัด ถูกนายมูฮัมหมัดฟาดีที่บริเวณชายโครงขวา
แต่นายมูฮัมหมัดฟาดี ตั้งสติได้จึงได้จอดรถ จยย.และใช้เป็นที่กำบัง พร้อมใช้อาวุธปืนพก ขนาด 9 ม.ม.ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มคนร้ายไป 2 นัด แล้วคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่นายมูฮัมหมัดฟาดี มาอีกจำนวน 4-5 นัด ถูกนายมูฮัมหมัดฟาดี ที่ฝ่ามือขวาอีก 1 นัด จากนั้นคนร้ายได้อาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่นายมูฮัมหมัดฟาดี ได้เป็นแกนนำชาวบ้าน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านคดีความมั่นคงในพื้นที่ตลอดมา จนกลุ่มขบวนการต้องตัดเครือข่ายความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ด้วยการส่งกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงมาปลิดชีพดังกล่าว