ระทึก ไฟไหม้โกดังสินค้า บางขุนเทียน ควันพวยพุ่ง จนท.เร่งฉีดน้ำสกัด ควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัด แต่ยังเข้าตรวจสอบไม่ได้ หวั่นอาคารถล่ม
เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 20 ธ.ค. 2568 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ คงแจ่ม รอง.สว.(ป.) สน.แสมดำ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม 199 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโกดัง ซอยแสมดำ 14 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน ไปตรวจสอบและระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นโกดังสินค้าชั้นเดียวขนาดใหญ่ ของบริษัท ซินเฉียว กรุ๊ป จำกัด ที่นำเข้าและขายเครื่องจักร สินค้าเครื่องชงกาแฟ ถ้วยกาแฟ เครื่องซีลและลังกระดาษ เจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำดับเพลิง เป็นระยะเวลากว่า 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัด ไม่ให้ลุกลามไปยังหอพักที่อยู่ข้างเคียงได้
แต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในโกดังได้ เนื่องจากมีความร้อนสูง และอาจเกิดการถล่มของอาคารโกดังได้ เบื้องต้นไม่พบผู้ติดค้าง หรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ประสาน พฐ. เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป