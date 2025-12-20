ระทึก ไฟไหม้โกดังสินค้า บางขุนเทียน ควันพวยพุ่ง จนท.เร่งฉีดน้ำสกัด ควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัด แต่ยังเข้าตรวจสอบไม่ได้ หวั่นอาคารถล่ม

เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 20 ธ.ค. 2568 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ คงแจ่ม รอง.สว.(ป.) สน.แสมดำ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม 199 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโกดัง ซอยแสมดำ 14 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน ไปตรวจสอบและระงับเหตุ

บางขุนเทียน

ไฟไหม้โกดังสินค้า บางขุนเทียน ควันพวยพุ่ง จนท.เร่งฉีดน้ำสกัด

ที่เกิดเหตุเป็นโกดังสินค้าชั้นเดียวขนาดใหญ่ ของบริษัท ซินเฉียว กรุ๊ป จำกัด ที่นำเข้าและขายเครื่องจักร สินค้าเครื่องชงกาแฟ ถ้วยกาแฟ เครื่องซีลและลังกระดาษ เจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำดับเพลิง เป็นระยะเวลากว่า 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัด ไม่ให้ลุกลามไปยังหอพักที่อยู่ข้างเคียงได้

บางขุนเทียน

ไฟไหม้โกดังสินค้า บางขุนเทียน ควันพวยพุ่ง จนท.เร่งฉีดน้ำสกัด

แต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในโกดังได้ เนื่องจากมีความร้อนสูง และอาจเกิดการถล่มของอาคารโกดังได้ เบื้องต้นไม่พบผู้ติดค้าง หรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ประสาน พฐ. เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป

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