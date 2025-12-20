จับหนุ่มจีนเทา เช่าบ้านปั๊มพอตเค กลางพัทยา ขายเกลื่อนออนไลน์ ให้นักท่องเที่ยว ยึดของกลางเพียบ ค่ากว่า 10 ล้าน ยังปฏิเสธอ้างแค่เฝ้าบ้าน กับไปส่งของ
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.68 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. ว่าที่พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายจาง อายุ 36 ปี สัญชาติจีน
พร้อมของกลาง หัวบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมใช้บรรจุถุง (พอตเค) จำนวน 4,945 ซอง หัวบุหรี่ไฟฟ้าเปล่า 15,000 หัว, คอยส์หัวบุหรี่ไฟฟ้า 18,000 ชิ้น, ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า 300 ชิ้น, น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 85 แกลลอน, จุกปิดหัวบุหรี่ไฟฟ้า 50,000 ชิ้น,
ซองบรรจุภัณฑ์ 8 ลัง, เครื่องซีลสุญญากาศ 4 เครื่อง, เครื่องทำความร้อน 5 เครื่อง, ตาชั่ง 5 เครื่อง, บีกเกอร์/สายยาง/ตัวทำละลาย, ผงสีขาวขุ่น และ ใส (อยู่ระหว่างส่งตรวจพิสูจน์สารเอโทมิเดต-เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 ที่ใช้ในการผลิตหัวพอตเค) จำนวน 11 ถุง น้ำหนักรวมกว่า 3,800 กรัม รวมมูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท ได้ที่บ้านหลังหนึ่ง ภายในซอย 15 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตเค ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ในพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งยังจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย
จึงได้ลงพื้นที่สืบหาเบาะแสจนทราบว่า นายจาง มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพอตเคให้แก่พ่อค้าคนกลาง ครั้งละเป็นจำนวนมากๆ โดยจะมีรถกระบะตู้ทึบเข้ามายังบ้านที่เกิดเหตุเป็นระยะๆ จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา เข้าตรวจค้นจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายจาง ให้การภาคเสธว่า มีเพื่อนชาวจีนว่าจ้างให้เฝ้าบ้านและนำบุหรี่ไฟฟ้า ไปส่งตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างสั่งโดยได้ค่าจ้างเป็นจำนวน 40,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ตนไม่ทราบว่าสิ่งของพวกนี้ผิดกฎหมายและไม่ทราบถึงวิธีการผลิตหรือทำขึ้นมาแต่อย่างใด ส่วนคนที่ว่าจ้างหรือเจ้าของได้เดินทางกลับประเทศจีนไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร และ เป็นผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยฯ” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า สำหรับสารเอโทมิเดต ซึ่งอยู่ส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตเคนี้ แท้จริงแล้วเป็นยาสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อทำให้ผู้ป่วยหลับชั่วคราว ซึ่งมีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็วและกดประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเคลิ้ม มึนงง และหมดสติชั่วคราว คล้ายกับอาการใช้เคตามีน
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดและผสมกับบุหรี่ไฟฟ้า ผลข้างเคียงที่ตามมานั้นรุนแรงและมีความเสี่ยงสูงมาก เช่น กดการหายใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, กดภูมิคุ้มกัน และผลกระทบทางจิตใจ เช่น อาการหลอน ซึมเศร้า วิตกกังวล เป็นต้น