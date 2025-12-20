ชื่นชมพยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี ขณะกลับจากวัดเจอคนขับไรเดอร์ ขี่จยย.ชนเสาไฟฟ้าชีพจรไม่เต้น ปั๊มหัวใจจนฟื้นคืน ก่อนกู้ภัยมานำส่งรพ. สุดท้ายรู้ข่าวร้ายเสียชีวิตแล้ว

วันที่ 20 ธ.ค.2568 ร.ต.ท ธีรภัทร อัครบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ถนนรอบเมืองบ้านหนองตูม-หนองใหญ่ จึงพร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมธรรม และกู้ชีพรพ.ศูนย์อุดรธานี รีบเดินทางไปช่วยคนเจ็บทันที

ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีเทา หมายเลขทะเบียน 2กต 8066 อุดรธานี ด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเยิน ใกล้กันบริเวณไหล่ทาง พบร่างชาย ทราบชื่อต่อมานายปิยชนน์ เกษตรมาลา อายุ 27 ปี เป็นไรเดอร์นอนแน่นิ่งไม่หายใจ สภาพขาผิดรูป เจ้าหน้าที่จึงนำขึ้นมาบนไหล่ทางพร้อมกับปั๊มหัวใจก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

โดยมีคลิปขณะที่พยาบาลของรพ.ศูนย์อุดรธานีที่มาเจอคนแรกได้ช่วย CPR ปั๊มหัวใจเบื้องต้น ต่อมามีกู้ภัยและกู้ชีพมาช่วยจนชีพจรกลับคืนมา และรีบนำส่งรพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

ส่วนสาเหตุคาดว่านายปิยชน พนักงานไรเดอร์ขับรถอาจจะเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างจนทำให้เสียหลักกระเด็นลงข้างทางได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ด้าน นางทิชาฉัตร ชาทอง บอกว่า ตนเป็นพยาบาลอยู่ที่ห้องผ่าตัด รพ.ศูนย์อุดรธานี เช้านี้ไปวัดมาหลังจากกลับจากวัด ขับรถผ่านเห็นมีรถจักรยานยนต์จอดล้มอยู่ และมีคนนอนอยู่ข้างคลอง จึงรีบจอดรถไปช่วยคนเจ็บ ตอนแรกเห็นไม่หายใจ จึงรีบปั๊มหัวใจช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมมาถึงพอดี จึงได้ทำการปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บ ซึ่งขณะนั้นไม่มีชีพจรจนกระทั่งชีพจรกลับมา ตนจึงส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลดำเนินการต่อไป ดีใจที่ได้ช่วย แต่ล่าสุดทราบว่าคนเจ็บได้เสียชีวิต ขอแสดงความเสียใจ พวกเราทำเต็มที่แล้ว

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