ชายแดนสระแก้ว วงจรปิดเผยฝั่งปอยเปต โดรนติดระเบิดชนตึก 25 ชั้น คาดสร้างสถานการณ์เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นปฏิบัติการของฝั่งไทย ฝ่ายความมั่งคงของไทยเผยตึกอะไร
เกิดเหตุไฟไหม้ตึกฝั่งปอยเปต หลังมีการใช้โดรนติดระเบิดพุ่งชนตึก 25 ชั้น รังสแกมเมอร์ไฟลุก คาดว่า เป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เข้าใจว่า เป็นปฏิบัติการของฝั่งไทย
เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 20 ธ.ค.68 เหตุไฟไหม้บริเวณประมาณชั้นที่ 24 ตึก 25 ชั้นฝั่งเมืองปอยเปต จ.บันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ ตลาดโรงเกลือชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องพักห้องหนึ่ง ซึ่งมีการเผยแพร่ภาพวงจรปิดฝั่งไทย ซึ่งเห็นช่วงขณะที่มีวัตถุหนึ่งบินเข้าไปชนตึกและมีเสียงระเบิดดังมาถึงฝั่งไทย พร้อมกับเปลวไฟลุกไหม้ระยะหนึ่ง มีภาพคลิปที่ถ่ายจากด้านล่างของตึก ด้านข้าง และถ่ายจากฝั่งไทย ช่วงนาทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว
ภาพวงจรปิดชายแดนสระแก้ว เผยโดรนติดระเบิดชนตึก 25 ชั้น
โดยตึก 25 ชั้นแห่งนี้ เป็นที่รู้กันว่า เป็นแหล่งของกลุ่มสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เกือบ 1 สัปดาห์ เคยเกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดไฟลุกไหม้ห้องพักตึกนี้เสียหายไป 1 ห้องมาแล้ว โดยขณะเกิดเหตุวันนี้ ไฟฟ้าภายในตึกดังกล่าวยังคงเปิดอยู่ คาดว่า จะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อโยนความผิดว่า เป็นปฏิบัติการโจมตีของฝั่งไทย
ปอยเปต ตรวจสอบความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ฝั่งปอยเปต ได้ขึ้นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนตึกดังกล่าว พบซากโดรน ปีกใบพัดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโดรน ถูกไฟไหม้ ห้องได้รับความเสียหายจากการถูกไฟไหม้ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า ห้องแห่งนี้ไม่มีคนอยู่ เหมือนตั้งใจบินโดรนเข้าไปชนห้องที่รู้ว่า ไม่มีคนอยู่
ฝ่ายความมั่งคงของไทยเผย
ขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่งคงของไทย บอกว่า ตึกนี้อยู่บริเวณกาสิโนขนาดใหญ่และอพาร์ตเมนต์แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายตึก กลางเมืองกรุงปอยเปต สาเหตุยังไม่มีการแถลงรายละเอียดที่แน่ชัดจากเจ้าหน้าที่ปอยเปต ส่วนคนจีนที่อาศัยอยู่ในตึกดังกล่าว บอกว่า เหตุระเบิดเพราะโดรนบินเข้าไป
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68