หนุ่มเรียกเพื่อนสนิทมาเคลียร์ อ้างมีหลักฐานปมรักสามเส้า แต่เคลียร์ไม่ลงตัวมีปากเสียงกันหนัก ก่อนถูกรัวยิงเสียชีวิต ตำรวจเร่งล่าตัวคนก่อเหตุ
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 พ.ต.ท.นันทพนธ์ นาในบุญ สารวัตร(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต หมู่บ้านชุมแสง หมู่10 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม หลังรับแจ้งรีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง ที่เกิดเหตุพบร่างนายโหน่ง (สงวนชื่อ-นามสกุล) อายุ 43 ปี สภาพนอนจมกองเลือดเสียชีวิตลำตัวมีรอยกระสุนปืนถูกยิง 3 นัด
ใกล้กันพบรถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบสีขาว จอดอยู่มีรอยกระสุนทะลุประตูฝั่งคนขับ 1 รู ห่างจากรถไม่ไกลพบไม้เบสบอลวางอยู่ ซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตและยังพบปลอกกระสุนไม่ทราบขนาด ตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน 3 ปลอก เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบพบกระเป๋าสีดำใส่อาวุธปืน ด้านในมีแม็กกาซีน 1 อัน และลูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด 1 ลูก
ที่เกิดเหตุพบน.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 33 ปี เป็นภรรยานายโหน่ง เปิดเผยว่า ระหว่างที่ตนกับลูกอยู่ที่งานวัดเกิดเพื่อนนั้น สามีก็บอกว่ามีหลักฐานว่าตนเป็นชู้กับ นายไก่ ที่เป็นเพื่อนของสามี ตนก็บอกไปว่ามีอะไรจะคุยพูดมาเลย จากนั้นตนก็โทรหานายไก่ เพื่อให้มาคุยกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร พอหลังจากนายไก่และสามีตนได้มาเจอกันก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
จนเรื่องบานปลายตอนได้ยินเสียงปืน 3 นัด พอหันกลับไปดูก็เห็นสามีล้มฟุบอยู่กับไม้เบสบอล ส่วนนายไก่ก็ได้รีบหนีจากที่เกิดเหตุ ตนก็ทำอะไรไม่ถูก จึงได้รีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยแต่สามีตนเสียชีวิตแล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามตัวนายไก่ผู้ก่อเหตุและน.ส.เอ มาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป