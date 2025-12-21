หนุ่มเรียกเพื่อนสนิทมาเคลียร์ อ้างมีหลักฐานปมรักสามเส้า แต่เคลียร์ไม่ลงตัวมีปากเสียงกันหนัก ก่อนถูกรัวยิงเสียชีวิต ตำรวจเร่งล่าตัวคนก่อเหตุ

วันที่ 21 ธันวาคม 2568 พ.ต.ท.นันทพนธ์ นาในบุญ สารวัตร(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต หมู่บ้านชุมแสง หมู่10 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม หลังรับแจ้งรีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง ที่เกิดเหตุพบร่างนายโหน่ง (สงวนชื่อ-นามสกุล) อายุ 43 ปี สภาพนอนจมกองเลือดเสียชีวิตลำตัวมีรอยกระสุนปืนถูกยิง 3 นัด

ใกล้กันพบรถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบสีขาว จอดอยู่มีรอยกระสุนทะลุประตูฝั่งคนขับ 1 รู ห่างจากรถไม่ไกลพบไม้เบสบอลวางอยู่ ซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตและยังพบปลอกกระสุนไม่ทราบขนาด ตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน 3 ปลอก เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบพบกระเป๋าสีดำใส่อาวุธปืน ด้านในมีแม็กกาซีน 1 อัน และลูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด 1 ลูก

ที่เกิดเหตุพบน.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 33 ปี เป็นภรรยานายโหน่ง เปิดเผยว่า ระหว่างที่ตนกับลูกอยู่ที่งานวัดเกิดเพื่อนนั้น สามีก็บอกว่ามีหลักฐานว่าตนเป็นชู้กับ นายไก่ ที่เป็นเพื่อนของสามี ตนก็บอกไปว่ามีอะไรจะคุยพูดมาเลย จากนั้นตนก็โทรหานายไก่ เพื่อให้มาคุยกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร พอหลังจากนายไก่และสามีตนได้มาเจอกันก็มีปากเสียงทะเลาะกัน

จนเรื่องบานปลายตอนได้ยินเสียงปืน 3 นัด พอหันกลับไปดูก็เห็นสามีล้มฟุบอยู่กับไม้เบสบอล ส่วนนายไก่ก็ได้รีบหนีจากที่เกิดเหตุ ตนก็ทำอะไรไม่ถูก จึงได้รีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยแต่สามีตนเสียชีวิตแล้ว

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามตัวนายไก่ผู้ก่อเหตุและน.ส.เอ มาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
3

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
4

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
5

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
6

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้
7

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
8

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
9

ประจักษ์ชัย ให้กำลังใจชื่นชม แม่ภัทร แกร่งจากนี้พร้อมทำงานหลายมิติ กลับมาในจุดเดิมให้ไว
10

รถพ่วง18ล้อ เบรกไม่อยู่ พุ่งชน จยย. เหยียบร่างเด็กหญิง15ปี เสียชีวิตสยองคาที่ เจ็บหนัก2ราย