หนุ่มช้ำรัก เมาคลั่ง อาละวาดกลางตลาดนัด ชกต่อยพ่อค้า ซิ่งรถพุ่งชน4คันรวด เจ้าตัวสารภาพง้อแฟนสาวไม่สำเร็จ ตำรวจรวบตัวดำเนินคดี
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวานนี้ ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ได้รับแจ้งเหตุชายมีอาการมึนเมาอาละวาด และขับรถพุ่งชนรถประชาชนหลายคัน ภายในตลาดนัดชื่อดังแห่งหนึ่งในอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.สัตหีบ ลงพื้นที่ตรวจสอบและระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุพบชายผู้ก่อเหตุ ทราบชื่อคือ นายไกรลาศ อายุ 40 ปี ชอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก มีพฤติกรรมคลุ้มคลั่งอาละวาดและทำร้ายร่างกายพ่อค้าภายในตลาด ก่อนจะขับขี่รถจักรยานยนต์พยายามหลบหนี
แต่เกิดเสียหลักพุ่งชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่จอดอยู่ภายในตลาด รวมได้รับความเสียหายจำนวน 4 คัน สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่า เดินทางมาง้อแฟนสาวภายในตลาดนัด แต่ไม่เป็นผล จนเกิดอารมณ์โมโห มีปากเสียงและชกต่อยพ่อค้าในร้านใกล้เคียง ก่อนขับรถหลบหนีด้วยความเร็ว จนเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายหลายคัน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม และดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป
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